Guida alla scelta del dominio per un blog

lunedì, 11 marzo 2019, 00:10

La scelta del dominio vincente per un blog deve essere frutto di una decisione ben ponderata che richieda un investimento in termini di tempo non indifferente. Per avere la certezza di non sbagliare, è bene adottare una prospettiva orientata alla comunicazione, tenendo presente che la chiarezza è sempre destinata a vincere. Che cosa vuol dire? Molto semplicemente, che lo scopo che ci si propone deve essere quello di comunicare non solo la propria identità, ma anche la propria mission: è necessario far capire ai visitatori per quale motivo si è online. L'efficacia di un dominio non è questione di gioco o di ironia, ma di concretezza.

Come trovare un dominio giusto

Prima di registrare un dominio, dunque, è bene trovare una parola o un insieme di parole che siano in grado di descrivere alla perfezione l'identità del blog: l'affidabilità e la serietà devono essere due dei valori principali in funzione dei quali orientare ogni comportamento. Le persone devono essere messe nelle condizioni di riconoscere le aziende e i rispettivi siti web non tramite le parole chiave, ma per mezzo del dominio. Cambiare in corso d'opera è piuttosto complicato, il che vuol dire che una volta compiuta una scelta è pressoché impossibile tornare indietro: ci vuole una particolare attenzione nell'evitare rischi o errori.

La scelta del dominio, step by step

Innanzitutto, ci si deve preoccupare di selezionare in modo meticoloso le parole che andranno a descrivere il blog in qualsiasi spazio della Rete, dai risultati offerti dai motori di ricerca ai social network, passando per i testi delle newsletter. Ovviamente è essenziale che il dominio risulti semplice da pronunciare, ma soprattutto che sia incisivo e breve: proprio per questo motivo bisogna rinunciare agli articoli e, più in generale, a tutte le parole inutili. Come si accennava in precedenza, è meglio tenersi alla larga da qualunque gioco di parole, così come è opportuno accertarsi che non si corra il rischio di doppi sensi, anche tenendo conto dell'estensione. Insomma, il dominio deve descrivere il lavoro dell'autore del blog o dell'azienda, e per una volta non occorre pensare in termini di parole chiave. Infine, è indispensabile che il nome sia facile da scrivere sulla tastiera del computer, su quella dello smartphone e perfino a mano.

Cosa fare dopo aver scelto un dominio

Prima di pensare a come creare un sito web, la strada da percorrere è lunga: una volta trovato un nome di dominio che pare convincente, vale la pena di rileggere l'idea più e più volte, magari anche con l'aiuto di colleghi e amici. Il brain storming non può che avere effetti positivi, e l'incrocio di idee e punti di vista differenti è sempre redditizio. Se si è veramente convinti di una certa idea, bisogna crederci fino in fondo e attribuirle il giusto significato, senza pensare che probabilmente ci sono idee migliori che non sono state colte. Ma perché non bisogna ragionare in termini di parole chiave? La motivazione è presto detta: nel momento in cui con il dominio si è in grado di descrivere in maniera efficace la propria attività, la parola chiave compare naturalmente, senza che vi sia la necessità di forzature.

Il valore della comunicazione

Il dominio è a tutti gli effetti un micro-contenuto, che però è sempre sotto gli occhi degli internauti, che lo leggono nelle preview sui social network e sulla Serp: esso, quindi, permette a chi non ha mai navigato sul blog di saperne un po' di più. La correlazione tra il dominio e l'attività che si svolge deve essere chiara. Non è detto che un nome di fantasia sia sempre da preferire rispetto a quello aziendale, e viceversa: ogni valutazione deve essere ponderata in base al singolo caso e in funzione degli obiettivi che il blog si propone di raggiungere.