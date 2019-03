Rubriche : capannori



Il Biscaro Sciolto e le mostruosità della campagna elettorale

lunedì, 11 marzo 2019, 15:35

La montagna ha partorito il topolino. O meglio: le montagne hanno partorito i tarponi. Cosa voglio di’ con questa catastrofica affermazione? Semplicemente che tutto è pronto, la politica si è espressa ed ora è partita la competizione elettorale a Capannori, che ci accompagnerà fino alla fine di maggio (che palle), per poi dare la parola ai poveri elettori.

La sinistra sono già cinque anni che ha deciso, lo sappiamo. L’attuale sindaco pro-tempore Menesino, già durante la campagna elettorale del 2014, parlava dei prossimi dieci anni di amministrazione da lui guidata. Profetico? Mah, visto il vento di libeccio che tira è tutto da vedere. A destra dopo mesi di tira e molla con tutta una serie di illustri sconosciti che pontificavano su chi doveva essere il candidato ideale, è stato deciso Salvadore Bartolomei (Totò per gli amici), di cui si era persa traccia, riapparendo recentemente come la Madonna di Medjugorje. Quell’altri – che stanno un po’ di qui e un po’ di là visto che non è possibile collocarli geograficamente, né a oriente né a occidente, i Cinque Stelle per intendersi – dopo tutta la lunga trafila digitale elettronica, autorizzazioni varie, da Casaleggio, a Di Maio a Grillo, hanno deciso di buttare nella mischia, il consigliere comunale lambarotto, Lunardi. Per ora son questi, poi si vedrà.

Ora è abbastanza chiaro che la lotta si deciderà tra questi tre, che almeno sulla carta, dovrebbero avere più possibilità di spuntarla, anche se poi il sindaco uscente dopo cinque anni di governo e soprattutto grazie agli ultimi mesi di shopping sfrenato, parte favorito. Ma tra le canoniche schermaglie a cui assisteremo, volantini e manifesti a valanga, cene, pacche sulle spalle e merende a suon di sarciccia e porchetta con vin di vel bon. lo scontro si sposterà, come già è stato, sui social – come m’insegna il mi’ cugin Rinaldo - che ormai, sono incoronati, come i veri campi di battaglia di questa tornata elettorale. Già se ne vedono e se ne sentono delle belle, da piegassi in due dalle risate.

A partì a tutto foo di messaggi più o meno intelligenti è stato il Mensino, che sapendo da tempo che il capo rimaneva lui, non avendo di fronte alcun concorrente, a cominciato a sparalle di tutti i colori. Foto a randa da tutti i bui: sono qui, sono là, faccio questo e faccio quest’altro. Una rassegna di selfie (una volta si diceva autoscatto) a volte avvilenti, a volte buffi e ridicoli, da entrare di diritto, nel circuito della presa di culo pubblica, diventando icone della classica ed immancabile ironia popolare toscanaccia.

Ricordo tra tante, l’attuale sindaco pro-tempore a fare la spesa al supermercato, col carello della coop. – Menesino avrà scelto sicuramente un negozio “falce & carrello”, come scriveva il buon Caprotti, pace all’anima sua. Un immagine subito entrata immediatamente nel mirino della derisione, con risposte e battute a sfa’. Poi c’è stata la squallida battuta sul “troiaio” e le strade della piana. La botta e risposta dei due sindaci (Lucca e Capannori) sulla vicenda della grande viabilità. Lasciatevelodì da un bischero come me, un confronto su facebukke che ha fatto proprio caa’. Ma come: due sindaci vicini, vicini, dello stesso partito, che litigano sul computer, non si guardano neanche in faccia e si mandano elegantemente a fanculo via cavo. Veramente un vomito di briao. Peggio de’ ladri di Pisa.

Un’uscita che ha fatto rinvenì anco Totò, lo sfidante che si è lanciato nella registrazione della favoletta a presa di ‘ulo. Una registrazione che sembra fatta da un sorcio nella fogna, ma che però pare abbia avuto il suo effetto, considerato pare, che l’abbia vista anco il porco.

Poi il tassi. Si perché il Menesino se vai in comune per parlà con lui, un lo trovi mai, ma sui netuorche è sempre lì in bella mostra. S’è messo a guidà una macchina, in su è giù per la strada, col garzone accanto che lo riprendeva, che ragionava che vuol mette il tassi, per la gente, per danni il servizio a chi un sa come fà e lì dai e lì dai. Con il cappello in testa come fosse il portiere di albergo poco raccomandabile. Se lo leva e se lo mette, un si capisce cosa ne voglia fare. Io il tassita col cappello, io un l’avevo mai visto, forse il Menesini, l’ha scambiato con l’autista, della signora col cappello giallo: “Ambrogio, avrei un leggero languorino”. Chi non lo ricorda.

Ma arriviamo all’ultimo fine settimana, con le ultime sparate e le ultime risposte. Intanto è scoppiata la guerra dei LAIKKE. Cioè, mi spiegava il mi’ cugin Rinaldo che praticamente te devi mette il pollice in sù sullo spazio del personaggio – in questo caso il candidato – e poi chi c’ha più pollici in sù, vince. Insomma ... vince, si fa per dire. Vince una sega. Diciamo che dovrebbe esser più ganzo di vell’altri, anche se poi così non è. Ma chissenefrega. Pare che sulla pagina del sindaco-protempore, che è anche presidente della provincia, ma in questo momento è soprattutto il candidato a mantenè il posto, c’erano un mucchio di laikke, che non ci dovevan esse, ovvero c’erano ma alcuni di quelli che apparivan, non avevano pigiato il pollice. E anche lì dai. Un’altra battaglia.

Ma arriviamo all’ultima uscita, quella che ha fatto veramente stiantà da ride. A tiralla fori, son stati per primi i grillini, che lo sapete com’en: puntigliosi, pignoli che vanno a scovà i ragni dai bui. Dei veri e propri rompicoglioni. Han visto che in via del Chiasso a Lammari il sindaco aveva fatto mette un attraversamento pedonale nel nulla. Da una parte un muro di cinta e dall’altra un campo d’erba. Un vero e proprio dosso elettorale a vantaggio di qualche amico. Tutti a chiedessi: ma chi ci deve attraversà, le peore o i ladri che scappan dopo il furto? Ma quanti voti ci raccatta il Menesino per aver messo lì un dosso pedonale, dove a piedi non passa un’anima?

Nella serata di domenica, dopo ore di sarcasmo e polemiche, arriva sempre su facebukkee. la risposta del Menesino che in pratica ha scritto: siccome i dossi sulle strade non li permette la legge, per rallentà le macchine c’ho messo le strisce rialzate che le posso mette. In pratica, le legge non mi autorizza a farlo, ed io ni vado in culo, e scanso il problema. E bravo sindaco, “fatta la legge, gabbato lo santo”, come superare l’ostacolo mettendolo.

Non siamo a nulla, il bello ha da venì.