"Il degrado imperversa in via della Billona e a Mugnano"

mercoledì, 27 marzo 2019, 23:05

di chiara grassini

Riceviamo e volentieri pubblichiamo queste immagini e questa segnalazione inviataci da una lettrice:

Qualcosa sembra essere cambiato in via della Billona e a Mutigliano, ovvero il rifacimento delle strisce. Se prima la segnaletica STOP era sbiadita, ora l'hanno rimarcata. Bene, direte! Ma a pochi metri il degrado regna ancora sovrano. Innanzitutto il parcheggio e la fermata dell'autobus dalla parte opposta della carreggiata. Le buche tornano protagoniste e il dissesto stradale pure. Per non parlare della sporcizia ai lati della pensilina e la mancanza degli orari affissi. Così sembra che la fermata sia stata smantellata o che sia in disuso, per l'appunto.

Se sono state rimarcate le strisce e la segnaletica, perché non sistemare e pulire dove il degrado prende il sopravvento?