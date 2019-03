Rubriche : lettere alla gazzetta



La gestione del personale a Capannori

lunedì, 25 marzo 2019, 20:21

di paolo rontani

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questo intervento a firma del consigliere Paolo Rontani dell'Udc su alcune tematiche legate alla gestione del personale all'interno dell'amministrazione comunale di Capannori:

Voglio parlare un po' di come il sindaco Menesini ed il suo staff, hanno saputo organizzare il personale del Comune di Capannori, visto quanto si tratti dello strumento indispensabile a far funzionare bene i servizi pubblici. Mi limiterò alle situazioni più recenti, partendo da quando, mesi fa, è stato necessario rivedere la procedura adottata per due concorsi di funzionario a tempo indeterminato, con tanto di revoca dell'atto emesso ma risultato nullo perché... si erano dimenticati di pubblicarlo sulla Gazzette Ufficiale!

Eppure, un soggetto è stato assunto lo stesso...Parliamo poi d' una dipendente collocata in pensione anticipata, con tanto di nome e cognome in determina, uniti al parere espresso in merito dalla commissione medica interpellata. A Capannori la Privacy sembra essere uno scherzetto e comunque c'è stata revoca pure in questo caso, con perdite di tempo e brutte figure.

Passiamo poi all'attuale comunicazione di un legale, cui si sono rivolti un bel gruppetto di dipendenti, rimasti esclusi dall'attribuzione della progressione economica orizzontale, senza averne potuto nemmeno verificare l'esatto e generale conteggio, con la dovuta trasparenza.

Dopo una recente lettera di rammarico, a firma del sindaco Menesini, ove si ammettevano errori ma con l'impegno di far meglio la prossima volta (della serie : rinnovatemi il mandato e starò più attento??) gli esclusi vogliono ugualmente conoscere come si è agito e, soprattutto, se lo si è fatto secondo legge, portando già degli esempi che non sembrerebbero tanto regolari. Insomma, l'atmosfera che si respira è di incertezza operativa, unita all'eccesso di impegno ma solo pre-elettorale.

Inoltre, l'argomento più sentito nei corridoi, risulta il modo con il quale è stata collocata in pensione una dirigente, con quasi 40 anni di servizio, messa a casa in pochi giorni, senza preavviso né assegno pensionistico, né richiesta di passaggio consegne. Si butta fuori la gente in questo modo, anche se non la si vuole tra i piedi specie nei tre mesi prima delle elezioni?

A quanto pare, così è e così si fa, nella convinzione che nessuno controlla e la gestione del potere di un padrone non ha limiti.. Le aziende organizzate con simili sistemi, spesso falliscono. Certi Comuni, invece, continuano purtroppo a dilapidare i soldi pubblici, finché i cittadini non dicono, a voce alta, ora basta.