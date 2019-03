Rubriche : pensieri rossoneri



Noi abbiamo vinto...

domenica, 10 marzo 2019, 16:59

di luca borghetti

L'immagine dei ragazzi festanti sotto la curva è ancora lì sotto i nostri occhi, la partita di ieri ha confermato, e non era necessario, l'attaccamento di questi ragazzzi a noi alla città (quella sana) e al marchio. Il Real Pisa milionario di budget e di ingaggi con presenze da Europa League, è parsa quello che realmente è, una squadra di terza serie che arriverà ai play-off... forse.

I giovanotti hanno dimostrato che i milioni non scendono in campo e che scampoli di sentimento sono ancora dentro questo sport asfaltato da branchi di lupi famelici che lo hanno trasformato in una giostra davvero ridicola.

Giusto ieri parlando con gli amici di Portsmouth, reduci anche loro da travagliate gestioni societarie, hanno finalmente trovato serenità ed equilibrio con nuovi ed importanti proprietari e chiedendo loro se lotteranno per tornare in Premiership mi hanno risposto che non sono assolutamente interessati perché "that's not football... it's theatre": non è calcio, ma teatro. Capite la differenza? In Inghilterra si bada all'essenza del calcio, la partecipazione massiccia e l'attaccamento ai colori sociali, insieme anche ad altre caratteristiche britanniche come la serietà e l'organizzazione.

Ho usato questa lezione morale degli amici d'oltremanica anche per agganciarmi all'opposta realtà lucchese e per evidenziare la distanza siderale fra gli imprenditori stranieri e le nostrane mezze cartucce sempre pronte all'inciucio e disposte a tutto pur di guadagnare illecitamente o nel migliore dei casi, a distruggere favole come la nostra e quelle di tante altre città. Speriamo che la Lega metta presto al bando i distruttori del calcio.

Gli scenari futuri sui rossoneri sono molteplici e sicurmente non positivi: ad oggi non sappiamo se faranno continuare la squadra fino in fondo o ne impediranno la discesa in campo per la storia della fidejussione o l'altra mannaia degli ulteriori punti di penalizzazione che ne comprometterebbe la posizione in classifica ed altro.

Tutto dipenderà dalle prossime due scadenze del 18 e del 20 marzo e dall'assemblea dei soci convocata in doppia seduta lunedi e martedi, dove, se nessuno si presenta o non ricapitalizza, c'è l'obbligo della consegna dei libri in tribunale.

Tempi tecnici, febbrili consultazioni, ancora trattative in ballo, nessuno ad oggi sa come finirà. Sappiamo solo che noi abbiamo già vinto da un pezzo. Vada come vada tanto noi ci saremo sempre. Puliti, onesti, semplici, romantici, ma impotenti.

Forza Ragazzi. Forza Pantera.