"Oggi giornata di sensibilizzazione sui temi dell'ambiente"

venerdì, 15 marzo 2019, 08:40

di bruno pollacci

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera di Bruno Pollacci, in occasione dello sciopero scolastico per il clima, in cui si ripercorrono le origini di questa manifestazione.



"Oggi è il 15 marzo ed in varie parti del mondo oggi decine di migliaia di studenti parteciperanno al “Venerdì per il futuro” (o “sciopero scolastico per il clima”), manifestazione organizzata per chiedere ai governi politiche e azioni più incisive per contrastare il cambiamento climatico e il riscaldamento globale.



L’idea del “Venerdì per il futuro” nasce in seguito alla protesta iniziata da Greta Thunberg, una giovanissima studentessa svedese che Il 20 agosto del 2018, decise di non andare più a scuola fino al 9 settembre seguente, giorno delle elezioni politiche, chiedendo al governo di occuparsi con serietà del cambiamento climatico, con politiche determinanti per ridurre le emissioni di anidride carbonica (tra i principali gas serra).



Ogni giorno la Thunberg si presentava davanti alla sede del Parlamento svedese a Stoccolma con il cartello “Skolstrejk för klimatet” (“Sciopero scolastico per il clima”). Dopo le elezioni politiche, Thunberg tornò a scuola, assentandosi comunque di venerdì per proseguire la sua protesta davanti alla sede del Parlamento.



La protesta della Thunberg ha poi superato i confini della Svezia, finendo su giornali e televisioni di mezzo mondo. Ha tenuto conferenze in varie parti del mondo, come alla conferenza internazionale sul clima organizzata dalle Nazioni Unite in Polonia e alla fine del 2018, ha parlato anche davanti all’Assemblea delle Nazioni Unite, affermando

che le prove scientifiche sul cambiamento climatico, e sulle responsabilità umane, sono incontrovertibili e che bisogna mobilitarsi e non perdere più tempo.



In questa particolare giornata giornata, impegnato da sempre per la salvaguardia dell'ambiente, dedico questa mia opera a sanguigna proprio a Greta Thunberg, con tutta la mia vicinanza e solidarietà a lei e per il tema di estrema importanza per la stessa sopravvivenza umana".