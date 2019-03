Rubriche



Orologio subacqueo: come scegliere il modello perfetto

giovedì, 21 marzo 2019, 11:02

Gli orologi subacquei che si trovano in commercio al giorno d'oggi arrivano ad essere dei veri e propri computer di bordo, che si indossano al polso e possono fornirci moltissime funzionalità utili durante le nostre immersioni. Per i sub professionisti ma anche per gli amanti dell'apnea, avere un orologio di questo tipo al polso significa poter sempre leggere l'ora ma non solo. Vuol dire anche avere la possibilità di controllare la propria profondità d'immersione, la durata dell'apnea, monitorare i miglioramenti e via dicendo. Parliamo dunque di accessori che non hanno le caratteristiche di un semplice orologio resistente all'acqua e alla pressione. Sono dei veri e propri mini computer che ci permettono di avere a disposizione moltissime funzionalità perfette per praticare al meglio il nostro sport preferito.

Naturalmente però, esistono modelli e modelli di orologi subacquei e scegliere quello giusto è fondamentale, perché se tutti resistono alla profondità, ognuno ha delle funzionalità specifiche che possono rivelarsi indispensabili per alcuni e inutili per altri.

Dove acquistare un buon orologio subacqueo

Orologio subacqueo: il modello perfetto per i sub

Se siete appassionati di sub, il modello perfetto deve avere un GPS integrato: in questo modo potrete segnare tutti i punti di immersione e tenere sotto controllo ogni vostro spostamento. Molto utile anche la bussola: un'altra funzionalità che non deve mancare per gli amanti del sub e che permette, come il GPS, di orientarsi anche nelle profondità dei fondali. Naturalmente, non dobbiamo però mai dimenticare che se pratichiamo uno sport di questo tipo può capitare di urtare una roccia o di sbattere da qualche parte. È quindi sempre meglio scegliere un modello che sia robusto e che abbia sia vetro che scocca molto resistenti agli urti.

Per i più modaioli, o semplicemente per chi intende indossare il proprio orologio sia quando pratica sub che in tutti gli altri momenti della giornata, esistono modelli che si prestano molto bene alla vita di tutti i giorni. Andiamo quindi dalle varianti più sportive a quelle più classiche ed eleganti.

Orologio subacqueo: il modello perfetto per chi fa apnea

Chi pratica apnea deve prestare attenzione ad altre caratteristiche e funzionalità, che potrebbero rivelarsi davvero molto comode per questo tipo di sport. Immancabile è naturalmente la funzione cronometro, meglio ancora se con la possibilità di registrare tutti i propri tempi in modo da poter monitorare i miglioramenti di volta in volta. Alcuni modelli sono dotati anche della funzione d'allarme personalizzabile che si potrebbe rivelare utile soprattutto dal punto di vista della sicurezza. Si può impostare l'allarme raggiunta una determinata profondità, oppure dopo un determinato tempo, o ancora per ricordare la necessità d'idratazione e via dicendo. In vendita si trovano modelli specifici per apnea, che sono davvero eccezionali in quanto a comodità e praticità d'utilizzo.