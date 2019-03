Rubriche



Pulci e zecche: come proteggere il gatto da questi parassiti portatori di malattie pericolose

giovedì, 28 marzo 2019, 22:40

I gatti sono animali che amano gironzolare ed è giusto lasciarli liberi di esplorare il mondo esterno, anche perché alla fine tornano sempre a casa. Quando però vanno a spasso, sono costantemente esposti al rischio di pulci e zecche: parassiti che rappresentano un vero problema perché possono veicolare malattie anche molto gravi. È quindi bene proteggere i nostri amici a 4 zampe da questi pericoli, assicurando loro una protezione totale.

Fortunatamente al giorno d’oggi esistono molti antiparassitari che ci possono venire in aiuto e grazie alla loro formulazione possiamo applicarli con facilità sulla cute dei nostri gatti. I prezzi sono piuttosto alti, ma se li acquistiamo online su un portale come Bauzaar.it possiamo risparmiare davvero moltissimo. Uno dei più validi e consigliati in assoluto è Frontline: un prodotto particolarmente efficace che si rivela un vero e proprio alleato per scongiurare tutti i pericoli associati a zecche e pulci. Dobbiamo però stare molto attenti, perché il marchio Frontline offre diverse linee di antiparassitari e alcuni di questi non possono essere utilizzati sui gatti ma solamente sui cani. Vediamo quindi le differenze tra le varie formulazioni e come scegliere quella più adatta, sicura ed efficacie per il nostro amico a 4 zampe.

Frontline Triact: l’antiparassitario adatto ai cani, ma non ai gatti

Frontline Triact è un antiparassitario particolarmente efficace, in grado di proteggere il nostro cane dai pappataci: quegli insetti di cui sentiamo spesso parlare perché molto pericolosi. Se infatti pungono il nostro amico, rischiamo di trasmettergli la leishmaniosi, una malattia che può avere delle ripercussioni davvero gravi sulla sua salute. Fortunatamente però i pappataci non rappresentano un pericolo per i gatti, perché la leishmaniosi colpisce solamente i cani. Non avrebbe quindi senso utilizzare Frontline Triact sui nostri amici felini!

Al di là di questo, è importante non confondersi perché questo prodotto potrebbe risultare addirittura tossico se applicato sui gatti. Contiene infatti permetrina, una sostanza che per loro è molto pericolosa. Ricordiamoci quindi che Frontline Triact è un antiparassitario specifico per i cani e può essere utilizzato solamente su di loro.

Frontline Combo: l’antiparassitario perfetto per cani e gatti

Se vogliamo proteggere il nostro gatto dalle zecche e dalle pulci, dobbiamo scegliere Frontline Combo, che è pensato appositamente anche per i nostri amici felici e a differenza del Triact è assolutamente sicuro anche per loro. Questo prodotto risulta efficace anche per eliminare pulci e zecche che sono già presenti sul nostro gatto: le prime vengono uccise entro 24 ore dall’applicazione mentre le secondo entro 48 ore.

Frontline Combo però non è utile solamente per eliminare i parassiti dal corpo del nostro amico: garantisce anche una protezione completa, per fare in modo che pulci e zecche stiano alla larga dal nostro gatto. Una volta che lo abbiamo applicato sulla sua pelle, possiamo stare tranquilli perché la protezione è garantita per almeno 1 mese per quanto riguarda le zecche e per 2 mesi in caso di rischio di pulci. Trascorso questo tempo, ci basterà applicarlo nuovamente con l’apposita pipetta per scansare qualsiasi pericolo futuro. Abbiamo il dovere di proteggere il nostro gatto da questi parassiti, anche perché in alcuni casi potrebbero essere pericolosi pure per noi!