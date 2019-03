Rubriche



Quali device utilizzano i giovani per navigare sul web? Ce lo racconta l'Università Unicusano

mercoledì, 6 marzo 2019, 11:57

Una delle domande che ci si pone più di frequente è quali sono i dispositivi che i giovani di oggi scelgono di usare per navigare in rete. Queste informazioni sono utili per le aziende che sviluppano app e servizi, ma sono delle curiosità interessanti anche per coloro che desiderano semplicemente conoscere le preferenze dei giovani.

Per venire a conoscenza di questi dati si può analizzare il lavoro fatto dal team di esperti dell’università telematica Unicusano. L’ateneo si è occupato di realizzare un’infografica sui socialmolto dettagliata, nella quale sono raccolti i principali dati per scoprire il rapporto che c’è tra i giovani ed i social network, ma anche per capire quali device usano i giovani nella loro vita quotidiana per navigare sul web.

Nell’infografica si trova una sezione interamente dedicata ai device utilizzati per accedere ad Internet. I dati sono stati raccolti ponendo le domande a degli utenti di età compresa tra i 14 anni ed i 34 anni. Gli utenti sono stati poi suddivisi in quattro categorie: 14-17 anni, 18-19 anni, 20-24 anni e 25-34 anni. Si è scelto di fare delle categorie più strette per età più basse, perché si è visto che le preferenze cambiano in maniera veloce nel giro di pochi anni.

Dall’analisi è emerso che pochissime persone usano solo il tablet per accedere ad Internet e che anche la percentuale di coloro che usano solo il pc per connettersi è bassa (inferiore al 5% per tutte le categorie). Una buona fetta di utenti usa solo il cellulare per navigare sul web, ma la maggior parte degli intervistati preferisce usare sia lo smartphone che il pc per accedere alla rete, consapevole dei vantaggi specifici di ciascun dispositivo nelle diverse situazioni. Una percentuale elevata degli intervistati non vuole invece rinunciare a nessun dispositivo e quindi sceglie di connettersi con il pc, con lo smartphone ed anche con il tablet, per avere sempre il device giusto a portata di mano.

L’infografica sui social realizzata e condivisa in rete da Unicusano è davvero molto interessante. Se i dati mostrati vengono confrontati con quelli che sono stati raccolti qualche anno fa, si nota come gli smartphone siano stati in grado di imporsi nel settore.

Anche il pc resta un dispositivo molto utilizzato, ma i giovani d’oggi non possono rinunciare al cellulare, che è diventato più uno strumento per la navigazione in rete che un dispositivo per effettuare chiamate. Non a caso, la percentuale maggiore degli intervistati usa quotidianamente sia il computer che lo smartphone per connettersi e per tenersi in contatto con il mondo circostante.

Il tablet non è stato invece in grado di imporsi come lo smartphone. Sebbene i tablet siano molto venduti ed utilizzati, gli utenti non ritengono che siano sufficienti come unico dispositivo per connettersi ad Internet, infatti è irrisoria la percentuale di coloro che usano solo il tablet per navigare sul web. Non mancano invece gli utenti che si affidano anche a questo dispositivo, che viene affiancato al pc ed allo smartphone a seconda delle situazioni specifiche.