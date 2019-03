Rubriche



Quanto costa una traduzione professionale? Ecco cosa influisce sul prezzo

venerdì, 1 marzo 2019, 14:55

Una traduzione professionale, che cioè possa essere utilizzata in contesti ufficiali o pubblici, è di fondamentale importanza per la creazione di relazioni internazionali da parte di aziende, professionisti o privati. Ma quanto costa una traduzione professionale?

Ecco qui di seguito un breve elenco di tutti i fattori che contribuiscono a determinare il prezzo di un lavoro di traduzione.

Lunghezza del testo

È praticamente ovvio: la lunghezza di un testo da tradurre influisce enormemente sul prezzo della sua traduzione, per il semplice motivo che un testo lungo richiederà più ore di lavoro da parte del traduttore e del revisore.

In genere le agenzie professionali di traduzione determinano un prezzo a cartella di testo (nel caso di testi digitali) o un prezzo forfettario (nel caso sempre più raro di testi manoscritti).

Argomento del testo

Tradurre un testo tecnico, destinato a un pubblico specializzato in un determinato settore, richiede un lavoro di approfondimento lessicale molto lungo e preciso. In questo genere di testi, infatti, l'esattezza terminologica della traduzione determina la qualità e la credibilità della traduzione stessa. La complessità di questo lavoro preliminare complica molto l'operazione di traduzione in sé e per sé, contribuendo a far alzare il prezzo del prodotto finale.

Scopo della traduzione

Ogni testo viene prodotto per svolgere una funzione o raggiungere uno scopo. Il testo tradotto deve essere in grado di svolgere la stessa funzione o raggiungere lo stesso scopo nella lingua di arrivo. Per far questo è necessario che venga rispettata la natura del testo e del mezzo attraverso cui il testo sarà diffuso.

L'esempio più classico è quello dei testi per il web: un testo per il web deve essere ottimizzato per i motori di ricerca oltre che essere corretto dal punto di vista grammaticale e lessicale. Ne consegue che il traduttore del testo dovrà possedere anche conoscenze tecniche specifiche oppure avvalersi di un collaboratore: tali competenze (che siano proprie di una o di più persone) naturalmente dovranno essere remunerate, contribuendo così ad alzare il prezzo finale della traduzione.

Coppie linguistiche “semplici” o “difficili”

La coppia linguistica è formata dalla lingua di partenza di un testo e dalla lingua in cui il testo dovrà essere tradotto. Una traduzione che si svolga all'interno di una coppia linguistica formata da lingue simili (come lo spagnolo e l'italiano, o il tedesco e l'austriaco) costerà meno rispetto alla traduzione di un testo dall'italiano al russo, lingue molto distanti tra loro sia dal punto di vista linguistico sia da quello, più basilare, dell'alfabeto (cirillico per il russo, latino per l'italiano).

Se una coppia linguistica contiene lingue molto studiate o diffuse nel mondo, come ad esempio l'inglese e lo spagnolo, il prezzo della traduzione tende ad abbassarsi. In caso contrario, se la coppia linguistica in questione comprende lingue molto poco diffuse o studiate, il prezzo sarà molto più elevato.

Come chiedere il preventivo di una traduzione?

Un'agenzia di traduzione professionale in genere provvede a fornire ai propri clienti un preventivo gratuito e senza impegno per ogni lavoro di traduzione richiesto. Per farlo, ovviamente, è necessario sottoporre all'attenzione dei traduttori il testo da tradurre nella sua interezza e specificare, se necessario, tutti i servizi accessori che si vorrebbero richiedere, come ad esempio l'impaginazione per la stampa.

