"Reddito di cittadinanza per creare nuova occupazione?"

mercoledì, 13 marzo 2019, 12:46

di umberto franchi

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa riflessione di Umberto Franchi, ex sindacalista Cgil, in merito al cosiddetto "Reddito di Cittadinanza".



"Come è noto che il Reddito di Cittadinanza è un sussidio di povertà che viene dato alle seguenti condizioni:



a) a integrazione reddito ISEE familiare; ad esempio se in una famiglia di tre persone il reddito è di 500 euro mensili, gli verranno dati solo 280 euro, per prendere 780 euro non ci deve essere nessun reddito, cosa quasi impossibile che riguarda poche persone;

b) chi lo prende deve impegnarsi ad accettare almeno una di tre proposte di lavoro: la prima fino fino 100 km di distanza, la seconda fino a 250 km, la terza fino a 1.000 km di distanza;

c) chi lo prende deve impegnarsi a fare appositi corsi di formazione prifessionale;

d) chi lo prende deve fare non piu 8 ma 16 ore di lavoro gratuito settimanale in attività "socialmente" utili;

e) chi lo prende deve spendere i soldi con una carta dei poveri per generi di prima necessità entro il mese, pena azzeramento di quanto rimasto sulla carta, se non viene spesa;

f) penalità fino a 6 anni di carcere per chi da informazioni su propria situazione non vera.



Ma i soldi fino a 780, verranno dati anche alle aziende che assumano con contratti a termine. Ora le aziende possono assumere in due modi:



a) piu' personale per smaltire piu' ordinativi (nuove commesse);

b) sostituendo i lavoratori con contratti a termine che già hanno, con altri lavoratori a termine;



Il governo giallo/verde, ha pero' provveduto ad assumere ai Centri per l'Impiego 3 mila "navigator" precari, per farli navigare su internet alla ricerca di aziende che richiedono nuovi lavoratori da occupare. Ma secondo gli ultimi dati Istat, i salari e le pensioni negli ultimi sette anni hanno perso oltre 1000 euro annui rispetto al valore reale del costo della vita, quindi i consumi dei prodotti calano ed i datori di laviro non faranno nuove assunzioni per smaltire piu "commesse", ma sostituiranno i precari già esistenti con altri precari, proprio come è avvenuto con la legge di renziana memoria Jobs Act".