Rubriche : lettere alla gazzetta



Rontani (Udc): "Un parco pubblico grazie ad un colpo di magia dell'amministrazione Menesini"

domenica, 10 marzo 2019, 17:55

di paolo rontani

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera inviataci dall'esponente dell'Udc di Capannori Paolo Rontani a proposito del nuovo parco pubblico realizzato dall'amministrazione comunale Menesini:

Ennesimo colpo di magia in piena campagna elettorale del sindaco e della maggioranza uscente, grazie alla realizzazione di un parco pubblico con giochi per bambini attrezzato, ampiamente pubblicizzato sui social (e non poteva essere altrimenti) le cui spese saranno sostenute da privati, che grazie a questa operazione si vedranno salvare un progetto edilizio, a dir poco problematico e deficitario.

Tutto questo è spiegato chiaramente nella delibera n. 27 del 31 gennaio scorso, dove si legge a chiare note che l’amministrazione comunale “scende a patti” con una società Immobiliare di Lucca, alla quale consentirà la realizzazione di una strada carrozzabile ad uso pubblico che permetterà in questo modo di ottenere il collegamento con gli appartamenti in parte già realizzati come abusi edilizi nella scuderia di una villa a Carraia di proprietà, che altrimenti sarebbero rimasti isolati e non sanabili, rispetto al collegamento con la viabilità.

La società Immobiliare, che si è affidata per la gestione dell’operazione ad un “noto” professionista lucchese, per ottenere dall’amministrazione di aggiustare tutta una serie di difformità e abusi edilizi presenti sulla struttura, oltre all’evidente mancanza di un accesso viario, cederà al comune un terreno dove realizzerà a proprie spese – si parla di una cifra tra i 40 e 50 mila euro - di un parco pubblico attrezzato ed illuminato, una strada di collegamento carrozzabile ad uso pubblico che raggiungerà l’edificio, la realizzazione di un percorso pedonale protetto tra il parcheggio in via di Carraia e la scuola primaria della frazione, oltre ad una serie di altre opere accessorie.

Certamente un scambio di “cortesia” tra il soggetto privato e il sindaco Menesini, operazione per la quale non si è fatta attendere un’ampia ed immancabile autocelebrazione. Tutto questo a pochi giorni dalla competizione elettorale per il rinnovo delle cariche amministrative locale. Guarda caso le coincidenze ... Ma è doveroso chiederci: a quale prezzo tutto questo?