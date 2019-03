Rubriche



Scopa elettrica: non sapete quale scegliere? Ecco alcune dritte

mercoledì, 13 marzo 2019, 11:04

Un elettrodomestico rivoluzionario, che ha preso piede negli ultimi anni e che ha rimpiazzato la scopa tradizionale e, per certi versi, anche il classico aspirapolvere, è la scopa elettrica. Si tratta di un apparecchio versatile e maneggevole, pensato per agevolare le pulizie quotidiane di casa. Infatti, permette di aspirare lo sporco e di raggiungere anche gli angoli più difficili, in maniera rapida ed efficace.

Non è potente quanto un comune aspirapolvere, ma è comunque in grado di garantire elevate prestazioni, soprattutto se utilizzato quotidianamente. Tuttavia, individuare la scopa elettrica ideale non è sempre facile, poiché in commercio si trovano numerosi modelli, ognuno dei quali dotato di caratteristiche specifiche, che possono fare la differenza in fase di utilizzo.

Dunque, come fare? La cosa migliore è informarsi, visitando uno dei tanti siti specializzati in questo genere di articoli che si trovano online. Tuttavia, dovete fare attenzione a chi vi affidate, in quanto non tutte le piattaforme internet sono valide. Infatti, alcune nascono solo con lo scopo di vendere prodotti e non hanno alcun interesse ad istruire il consumatore. Volete sapere qual è la miglior scopa elettrica Dyson? I siti più accreditati riportano spesso i modelli più apprezzati delle varie marche.

I vantaggi della scopa elettrica rispetto a quella tradizionale

La scopa elettrica si dimostra più efficace della scopa tradizionale nelle pulizie domestiche, per una serie di motivi:

la scopa elettrica aspira la polvere, mentre la classica tradizionale si limita a spostarla. Di fatto, siamo noi a doverci chinare per raccogliere lo sporco con la paletta, aspetto non vantaggioso, soprattutto per chi soffre di mal di schiena;

la scopa elettrica, rispetto ad un modello tradizionale, è estremamente veloce, andando così a semplificare la vita di tutti di giorni, anche perché consente di raggiungere angoli della casa nascosti o particolarmente angusti;

la scopa elettrica, a differenza di quella tradizionale, soprattutto se dotata di filtri HEPA, è in grado di aspirare anche le particelle di polline e gli acari, che potrebbero causare allergie o disturbi della respirazione;

la scopa elettrica è dotata di funzioni, che la rendono in grado di adattarsi perfettamente alle esigenze dei consumatori, mentre la scopa tradizionale è priva di optional. Coloro che dispongono di superfici particolari, come parquet, marmo e moquette, possono puntare, ad esempio, ad un dispositivo dotato di spazzole specifiche per questo tipo di pavimenti, mentre chi soffre di allergie può scegliere soluzioni dotate di filtri avanzati.

Alcune considerazioni importanti

Prima dell'acquisto di una scopa elettrica è bene ragionare su alcuni aspetti fondamentali, in modo da non ritrovarsi al momento dell'utilizzo con un prodotto poco adatto a far fronte alle proprie necessità. Uno degli elementi più importanti da considerare è il prezzo d'acquisto. Di fatto, è fondamentale stabile un budget di spesa, così da scartare a priori i modelli troppo costosi.

Successivamente è importante valutare la tipologia: in commercio si possono trovare scope elettriche con o senza filo, con o senza sacco, lavapavimenti, ricaricabili e a vapore. In questo caso la cosa migliore che potete fare è ragionare sulle vostre necessità. Tuttavia, ciò non basta, in quanto è indispensabile prendere in considerazione anche altri aspetti, come la potenza, dalla quale dipendono le prestazioni dell'elettrodomestico, ma anche l'assorbimento ed i consumi energetici.

Rilevanti, poi, sono anche gli accessori e le funzionalità garantite, che possono fare veramente la differenza in fase di utilizzo, specialmente in caso di esigenze particolari. Avete una casa piccola? Allora, dovete prestare attenzione anche al peso ed alle dimensioni, in modo da poter riporre comodamente la scopa elettrica dopo l'uso. Infine, non va sottovalutata nemmeno la tecnologia, ma soprattutto i filtri, che ripuliscono l'aria prima di espellerla all'esterno, evitando pericolose contaminazioni, che potrebbero essere deleterie per i soggetti allergici.