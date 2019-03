Rubriche



Se vuoi diventare un manager, hai bisogno dell'inglese

lunedì, 18 marzo 2019, 00:19

Il mercato del lavoro nel corso degli ultimi anni ha conosciuto importanti e significativi cambiamenti che hanno interessato anche il ruolo del manager aziendale, per il quale sono necessarie al giorno d'oggi skill che fino a qualche tempo fa erano sottovalutate o comunque poco considerato. In un contesto come quello attuale che si caratterizza per un elevato livello di competitività, c'è bisogno di competenze trasversali, che si adattino a un mondo digitalizzato. Anche per questo motivo le imprese finiscono per attribuire ai propri manager delle mansioni di coordinamento che comportano livelli di responsabilità e di complessità sempre più elevati.

Le competenze richieste a un manager

Nel momento in cui si arriva a ricoprire in un'azienda un ruolo apicale non ci si può accontentare della leadership, ma occorrono anche le cosiddette soft skill. Un bravo manager ha la capacità di fornire il proprio contributo all'impresa di cui fa parte e riesce a leggere i diversi mercati secondo una prospettiva originale e al tempo stesso innovativa. Deve essere chiaro, però, che tutte queste abilità risultano inutili se non sono accompagnate da una adeguata padronanza della lingua inglese: una realtà che pare scontata e che, invece, a volte può rivelare delle brutte sorprese.

A cosa serve la lingua inglese

Grazie alla conoscenza dell'inglese, è possibile aumentare le proprie probabilità di fare carriera in qualità di manager. Stando ai dati forniti da Manageritalia poco tempo fa, nel nostro Paese il 65% dei manager è laureato, ma appena il 14% ha frequentato un master. Ciò vuol dire che uno su tre non è andato al di là del diploma di scuola superiore, oltre ai pochi che si sono fermati alla scuola dell'obbligo. I numeri parlano chiaro: maggiore è il livello di istruzione su cui si può contare e più aumentano le possibilità di ottenere un incarico manageriale.

La padronanza della lingua inglese, d'altro canto, moltiplica le opportunità di fare business, dal momento che è questa la lingua degli affari: e ciò è vero a prescindere dal contesto in cui si opera, che si tratti di una grande multinazionale o di un'impresa di piccole dimensioni. Non si può fare a meno di parlare e di capire alla perfezione l'inglese se si vuole avere la certezza di gestire in modo ottimale le relazioni con i propri collaboratori e con i clienti. In un mercato globale, se ci si esprime unicamente in italiano ci si esclude da soli da una fetta di mercato decisamente ampia, e si rinuncia all'opportunità di allacciare rapporti e stringere alleati con nuovi partner.

Perché l'inglese è un must

Per tutte queste ragioni la conoscenza dell'inglese viene ritenuta, al momento, un asset strategico per qualsiasi impresa: non si tratta solo di giungere ai mercati anglofoni, ma anche di aprirsi a quelli del Sud America e, soprattutto, a quelli asiatici. Nel caso in cui la padronanza della lingua straniera sia stata migliorata grazie a esperienze all'estero, poi, le probabilità di fare carriera salgono ancora di più. Un titolo di studio di per sé serve a poco se non è supportato dalla pratica e dall'azione diretta sul campo. Il classico periodo dedicato all'Erasmus viene ben visto dai cacciatori di teste, ma anche gli stage seguiti in Paesi stranieri sono apprezzati.

L'importanza della formazione

Non bisogna dimenticare, poi, che i percorsi di specializzazione e di formazione nella maggior parte dei casi si svolgono in una lingua straniera: se scopri i master in inglese ti accorgi del loro valore. I corsi di formazione più accreditati sono destinati a una platea internazionale, e proprio per questo motivo non possono basarsi sulla lingua italiana. Come si vede, senza inglese risulta più difficile riuscire a costruire relazioni di qualità, sia dal punto di vista professionale che sul piano personale.