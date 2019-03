Rubriche : lettere alla gazzetta



"Sosta selvaggia in piazza S. Maria"

sabato, 30 marzo 2019, 10:28

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa breve segnalazione su quanto avviene, generalmente, la sera, in piazza Santa Maria, soprattutto nel fine settimana:

Caro direttore,

non intendo scrivere inutili segnalazioni, altri l'hanno fatto meglio di me, purtroppo senza risultato. Invio alcune immagini, credo molto eloquenti, sulla sosta selvaggia di questa notte 29 marzo in piazza Santa Maria. Il sindaco Tambellini è in grado di amministrare una piazza? Dottor Grandi una sua riflessione su questi episodi sarebbe molto interessante e sicuramente costruttiva.

Cordialmente.

Una residente del centro storico.