Rubriche



Stato e gioco, gli effetti negativi del proibizionismo

lunedì, 11 marzo 2019, 15:24

Proibizionismo, quasi un ostruzionismo ad oltranza: il Governo gialloverde giorno dopo giorno prosegue la sua battaglia a spada tratta nei confronti del settore del gioco pubblico, tramite politiche che potrebbero portare, o forse già stanno portando, ad un vero e proprio suicidio. Nessun beneficio, nessun contrasto vero e concreto alla dipendenza da gioco, nessun aumento del livello di sicurezza e tutela dei giocatori. Ma soprattutto nessun reale e concreto contrasto all'evasione e alla diffusione di illegalità. Anzi, il contrario, questi ultimi due aspetti vengono barbaramente, è il caso di dirlo, messi in risalto e quasi consigliati come canali preferenziali per un potenziale giocatore. Il proibizionismo non paga, e non ha mai pagato: lo insegna la storia ma, del resto, l'Italia è il paese che dai suoi errori non ha mai imparato. E i risultati non cambiano come per magia se muta una regola o se ci si dichiara anti-proibizionisti solo a chiacchiere, ma non nei fatti.



Le campagne portate avanti dal governo in questi mesi sono state tutte anti-gioco ed hanno portato a mettere sullo stesso piano le offerte di Stato con quelle illecite: facendo di tutta l'erba un fascio si è corso il rischio, che si continua a correre, di creare un effetto boomerang nel consumatore, confondendo soltanto le idee e rendendo indistinguibile il confine tra offerta legale ed illegale, quest'ultima spesso gestita dalle mafie e da organizzazioni criminali. Ma si continua a dire che si vogliono liberare i cittadini dalla piaga dell'azzardo, con un intervento unico sull'offerta e non sulla domanda. Con divieti, restrizioni, limitazioni, regolamentazioni, soluzioni, senza prevenzione e informazione. Un vero e proprio proibizionismo.

Quale impatto per questa nuova forma di proibizionismo? Il rapporto pubblicato da Gaming Report evidenza un aspetto quantomai sintomatico e, soprattutto, che deve far riflettere: è pericoloso, addirittura, l'intervento delle ultime legislazioni per un settore a rischio come quello del gioco. In sintesi: il proibizionismo non combatte, sposta solo l'attenzione, da un mercato, come quello legale, ad un altro, come quello illegale. Un suicidio assistito dello Stato, che va ad uccidere, ironia della sorte, un'industria virtuosa come quella del gioco. Aumentando esponenzialmente il rischio dei consumatori. Il tutto nel silenzio delle istituzioni, perché nessuno, nemmeno dalle opposizioni, si è saputo muovere o si è addirittura voluto muovere. Per non apparire forse, a favore di un male sociale? O di un problema considerato tale?



Fatto sta che le chiacchiere per ora stanno a zero ed il settore del gioco avrebbe bisogno di un riordino, anzitutto in termini di tutela del consumatore e di legalità. Non per la mera difesa di un'industria o peggio ancora, di quella che viene fatta passare per una lobby. E si continua a combattere, facendo finta di non vedere. Quando ci sarà da pagare le conseguenze, senza risultati, si farà bene a tacere. Lo fa chi è causa dei propri mali.