Rubriche



Trading online in borsa: conviene nel 2019?

martedì, 19 marzo 2019, 17:01

Quando si cerca di capire se l’attività di trading sarà ancora conveniente nel 2019 la cosa migliore da fare è chiederlo a chi in questo settore opera da sempre ovvero gli insider di settore, ma chi sono esattamente? Gli insider sono quelli che sono direttamente coinvolti in borsa e i mercati finanziari sono il loro pane quotidiano.

Ogni qual volta ci si interessa a uno studio in qualche settore la cosa migliore da fare è rivolgersi ai professionisti al fine di ricevere informazioni affidabili. Ecco, gli insider sono in grado di dare pareri sulla convenienza delle operazioni finanziarie da fare in rete per il 2019.

Chi sceglie di diventare un trader oggi, in questo particolare momento storico, fa una scelta molto particolare perché i mercati sono caratterizzati da una forte instabilità e imprevedibilità quasi mai registrata in precedenza. Almeno questo è quello che riferiscono proprio loro: i professionisti che hanno informazioni fresche e di prima mano.

Trading di borsa 2019: perché farlo

Sebbene ci saranno delle difficoltà in fase di analisi per tutto il resto dell’anno il trading di borsa resta comunque un’attività piuttosto interessante e conveniente a patto di saper scegliere bene gli asset su cui si va ad investire. Un’ottima scelta potrebbe essere quella di optare per investimenti sul mercato azionario americano che con le sue molte aziende in crescita può fare da sponda in maniera eccellente.

Tuttavia, per chi riesce a raccogliere buone informazioni anche il mercato azionario italiano può offrire spunti di investimento importanti. Le azioni di Campari, Yoox e Finmeccanica (Leonardo) potrebbero ricevere un’accelerazione importante ed è quindi bene continuare a guardare con attenzione i dati fondamentali che riguardano simili aziende.

Il parere degli insider: investire in borsa conviene

In questo momento il settore mercati finanziari, specialmente in quanto a trading online, si è fatto molto più democratico e aperto a tutto e a detta degli insider è più semplice che mai imparare a fare negoziazioni, specialmente se per investire si utilizzano strumenti finanziari come i CFD.

Per chi si chiede come fare trading online in borsa deve sapere che grazie ai CFD le possibilità di speculazione sono enormi e si possono guadagnare belle somme anche a partire da capitali di investimento di piccola entità. Grazie alla leva finanziaria i guadagni possono lievitare anche di molto.

Per gli insider il trading online in CFD è vantaggioso perché con le piattaforme online basta un deposito minimo per aprire un conto base e con la possibilità del trader di decidere in un secondo momento il passaggio a conti più avanzati, poiché già i suddetti conti di base sono molto completi per investire in borsa. In seguito, sarà possibile scegliere conti VIP o ELITE, per migliorare l’attività e ricevere più servizi.

Interessante è anche la possibilità di usare un conto demo per investire in borsa attraverso istruttive simulazioni. Per ora questa è l’opzione più gettonata da parte dei trader per capire le proprie potenzialità nel giocare in borsa gestendo un capitale virtuale senza correre rischi di alcun tipo. Inoltre, è una ottima soluzione anche per una prima pratica sulla piattaforma del proprio broker di CFD.

In rete è disponibile anche molta formazione con guide sul come investire in borsa online e poter avviare un primo percorso di trading nel tempo libero come una sorta di hobby. Spesso tali risorse, sono organizzate per step e permettono ai trader una gestione ottimale del tempo da dedicare alla formazione online.