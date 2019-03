Rubriche : lettere alla gazzetta



"Troppe auto sulle mura urbane"

sabato, 23 marzo 2019, 10:19

di marco profeti

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera di Marco Profeti in cui si denuncia la circolazione delle auto sulle mura urbane di Lucca.



"Negli ultimi tempi, passeggiando sulle mura di Lucca, mi sono imbattuto troppo spesso in auto che circolavano "liberamente". Seppur con ben visibile sul parabrezza il cartellino degli invalidi, alcuni fanno il giro completo in auto senza un preciso motivo, e addirittura qualcuno è passato pure dalla parte interna del baluardo. Ci sono poi situazioni paradossali, una signora che si è fermata con l'auto davanti ad un baluardo solo per leggere il giornale in auto. Naturalmente sarebbe opportuno che la polizia municipale non si limitasse solo a controllare il cartellino blu, ma anche il motivo di accesso sulle mura urbane, e sanzionare eventuali abusi del tagliando. Le mura come gran parte della città è area pedonale, se noi rispettiamo gli stalli gialli dedicati ai portatori di handicap sarebbe bene che fosse rispettato anche l'utilizzo della zona pedonale senza ben definita motivazione. Le mura sono percorse da anziani e bambini, gente che si allena, turisti ecc. e sarebbe bene limitare un po' certi passaggi di auto che a volte si verificano con troppa frequenza forse anche dubbia".