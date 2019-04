Rubriche : lettere alla gazzetta



"Assi viari, ognuno si prenda le sue responsabilità"

martedì, 16 aprile 2019, 08:49

di comitato assi viari

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questo intervento del Comitato Assi Viari Lucca all'alba del tanto atteso consiglio comunale.



"Lucca ha da sempre ostacolato la partecipazione dei cittadini, specialmente quando in città viene invitata ANAS.

E così anche stavolta il tanto atteso Consiglio Comunale sarà ben poco aperto. La farsa organizzata per oggi - in pieno orario di lavoro - si rivelerà la solita inutile sfilata politica davanti ai progettisti, già venuti in città per presentare il ben noto “troiaio” a porte chiuse di fronte ai soli Yes man.

Cosa si vuole nascondere? Il dissenso della popolazione?

Già durante l'inchiesta pubblica ANAS ha dovuto fare le valigie e tornarsene a Roma con la coda tra le gambe. Da quel momento viene evitato qualsiasi confronto diretto. Viene da pensare che manca il coraggio di sostenere questo progetto.

Quindi anche stavolta i cittadini non potranno intervenire ma solo assistere passivamente, alla faccia della partecipazione e del confronto con cui i nostri politici si riempiono la bocca.

Per i cittadini pare che sarà organizzato un secondo Consiglio comunale, giusto per dare un contentino nel chiaro tentativo, alquanto goffo, di sottrarsi alle critiche.

Cari signori, noi ci saremo ed anzi diamo appuntamento a tutti coloro che sono contrari al progetto. Ci faremo sentire ugualmente, basta con questi mezzucci, basta nascondersi, ognuno si prenda le proprie responsabilità!"