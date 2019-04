Rubriche



Aumentano le proposte di assicurazione vita: eccone alcune

Molto spesso chi pensa ad una assicurazione immagina l’assicurazione della propria auto o della moto. Il mondo assicurativo, invece offre prodotti per ogni necessità ed evenienza e una delle polizze che sta riscontrando miglior successo è la polizza vita. Questa tipologia di polizze copre una grande varietà di casi e non si riferisce solo alla vita o alla morte del contraente, così come molti pensano. Le polizze vita possono essere un’ottima copertura per la nostra vecchiaia, per infortuni o malattie improvvise o semplicemente se vogliamo assicurare un futuro alla nostra famiglia o proteggere la casa o le proprietà nel corso di un mutuo o di un prestito. Il mercato oggi offre una vasta gamma di prodotti specifici e personalizzabili a richiesta dal contraente e costruire la polizza più consona alle proprie necessità è il primo passaggio da seguire. Il 2019 è iniziato con molte proposte da parte delle principali compagnie assicurative ed oggi ne analizzeremo qualcuna.

ILove di Genertel

ILove di Genertel è una delle offerte “storiche” delle polizze vita e la proposta parte da 8 euro al mese. Questa polizza rientra nella categoria delle polizze caso morte per cui il capitale sarà rilasciato al beneficiario, o ai beneficiari, alla morte del contrante. Le garanzie che l’assicurazione offre vanno dalla copertura su infortunio o malattia, invalidità e, ovviamente decesso. Queste coperture sono attivabili e garantiscono fino a 5 mila euro in caso di infortunio grave, 30 mila per malattia grave, 500 mila in caso di invalidità permanente e 1 milione di euro in caso di decesso. La polizza vita iLove di Genertel può essere sottoscritta fino a 78 anni di età con una durata minima di 2 anni ed una durata massima di 30. Il capitale va da 50 mila euro a 2 milioni. Le limitazioni alla stipula o alla liquidazione del capitale sono le stesse presenti in ogni prodotto vita: fumatori, malati cronici o terminali, soggetti partecipanti ad atti di guerra e terrorismo, soggetti che praticano attività sportive non dichiarate, soggetti che abusano di alcool e droghe, suicidio, ecc.

GenialLife

GenialLife è l’offerta polizza vita del gruppo Allianz. La proposta, del prodotto base, parte da 4,30 euro al mese e prevede coperture differenziate per morte, invalidità infortunio e malattia. Il prodotto può essere sottoscritto fino a 70 anni da tutti coloro che risultano domiciliati in Italia. Al momento della stipula, oltre a tutte le dichiarazioni di rito, bisogna specificare se si stati per più di 183 giorni in Belgio o Irlanda. Anche questo prodotto rientra nella tipologia di assicurazioni caso morte per cui è previsto il pagamento del capitale solo al decesso del contraente; decesso che deve sopraggiungere per morte naturale, malattia improvvisa o eventi non legati ad attività lavorativa o sport ad elevato rischio. È previsto comunque un anticipo in caso di malattia grave per le cure mediche. Il capitale assicurabile va 25 mila a 350 mila euro e il contratto ha scadenza annuale e può essere rinnovato per 20 volte al massimo.

MetLife

Il prodotto di MetLife, nel campo assicurazioni vita, è Libera Mente. La durata di questa polizza va da un minimo di 5 ad un massino di 30 anni e può essere attivata fino a 75 anni di età. Il capitale assicurabile varia a seconda delle esigenze del contraente, salute, stato di fumatore o non fumatore, età, ecc. Il costo mensile base per questa polizza è di 8 euro al mese con possibilità di pagare sia mensilmente che annualmente senza costi aggiuntivi. Il pagamento del capitale è previsto sia in caso di decesso che in caso di invalidità permanente.