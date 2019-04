Rubriche : lettere alla gazzetta



Autorità di bacino, botta e risposta tra Nardi e Baldassari

martedì, 16 aprile 2019, 21:35

di giuseppe nardi - stefano baldassari

Riceviamo e volentieri pubblichiamo il botta e risposta tra Giuseppe Nardi e Stefano Baldassari sull'evento di questa mattina a Palazzo Pretorio avente come oggetto i piani di gestione delle acque, il rischio alluvioni, le frane:

Spett.le Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale,



Ho seguito, in buona parte, ma comunque con particolare attenzione (in effetti sono interessato resiedendo in ValFreddana - zona a rischio alluvionale e di frane) le relazioni svoltesi stamani a Lucca in merito a quanto specificato in oggetto.



Quanto esposto dai relatori, però, mi ha fatto sorgere dei preoccupanti dubbi circa il modo in cui si affrontano e vi si calano queste importantissime tematiche strettamente collegate alla vita di numerose comunità ed alla tutela di ampi territori.



Sembra che si stia perdendo la visione della realtà in quanto sopraffatti pesantemente ed inesorabilmente da un groviglio farraginoso e burocratico di Enti, Autorità, Distretti nonché di Piani, Leggi e procedure. Queste sono le valutazioni di primo impatto di stamani, ma mi riservo di effettuare ulteriori approfondimenti in merito.



Giuseppe Nardi





Buonasera dott. Nardi,



mi sorprende che manifesti le sue perplessità sulla giornata di oggi, soprattutto considerato che ha assistito solo alla parte introduttiva dell’evento.

Stamani si sono susseguiti ben 5 interventi tecnici che hanno affrontato i temi che lei cita, quindi il Piano di gestione delle acque, il piano di gestione del rischio alluvioni e del PAI frane.

È un peccato che non sia rimasto fino al termine del convegno perché avrebbe potuto partecipare al dibattito e magari fugare i dubbi che ha palesato con la sua mail.

Le posso anche assicurare che la visione della realtà non la stiamo perdendo, anzi, la visione dell’Autorità di Bacino è estremamente chiara e stiamo lavorando con tutto il nostro staff per cercare di migliorare la vita delle comunità del nostro territorio.

Nel salutarla voglio ricordarle che le porte dei nostri uffici sono sempre aperte per tutti i cittadini, soprattutto per chi ha bisogno di un confronto o semplicemente di chiarimenti.



Dott. Stefano Baldassari



Responsabile comunicazione Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale