Bingo online, uno dei giochi più popolari d'Italia

lunedì, 29 aprile 2019, 13:00

Il fenomeno del gioco d’azzardo si contraddistingue per fatturati sempre più alti in Italia come nel resto d’Europa. La ragione è da ricercarsi nella costante innovazione che contraddistingue l’industria del gioco e che l’ha portata a svilupparsi in due diversi rami: da una parte c’è il gioco tradizionale, dall’altra c’è il gioco online.

In particolare nel Belpaese nel giro di pochi anni il settore del gambling online è passato da cifre ritenute piuttosto modeste fino a far registrare una spesa complessiva pari a 9,5 miliardi di euro l’anno. Cifre significative che rendono bene l’idea di come gli attori di questa industria siano riusciti a diversificare un settore molto richiesto dal grande pubblico.

Per chi non ne avesse mai sentito parlare, il bingo è un gioco molto simile alla tombola che può contare su uno zoccolo duro di giocatori abituali e occasionali. Questo fortunato gioco, da qualche anno si trova anche su internet e ha dato subito ottimi riscontri anche nella sua versione digitale. Secondo i dati relativi al biennio 2015-2017 il bingo online, risulta essere uno dei giochi online più richiesti. La ragione di questa grande popolarità va ricercata in elementi come la sua semplicità e nel coinvolgimento che è in grado di generare nei suoi giocatori.

Volendo analizzare lo stato dell’arte del gioco digitale in Italia, si può notare come esso sia suddiviso in tre differenti segmenti: le lotterie (lotto, bingo, gratta e vinci etc), i giochi da casinò (slot machine, poker, roulette e tutti i tradizionali divertimenti offerti nelle vere e proprie sale da gioco) e le scommesse sportive. È importante notare come tra questi giochi ve ne siano alcuni che riscontrano un grande successo di pubblico sia in versione fisica, sia in versione online. Un esempio concreto è proprio quello del bingo, molto diffuso in Italia con tante sale bingo sparse su tutto il territorio da nord a sud.

In Italia, ad ogni modo, il bingo è particolarmente amato poiché è molto simile a un gioco trasversalmente diffuso come la tombola, un gioco praticato prevalentemente durante le festività natalizie, che ha le sue origini nella città di Napoli e nel suo folklore. Contrariamente alla tombola, che premia ambo, terno, quaterna, cinquina e tombola, nel bingo vengono pagati soltanto la cinquina e il jackpot, oltre ai vari jackpot speciali che vengono messi in palio periodicamente.

Trattandosi di un gioco a estrazione, in cui i numeri (solitamente da 1 a 90) vengono sorteggiati in maniera del tutto casuale, è facilmente comprensibile che non esistono trucchi per avere successo al 100%. Una buona strategia, oltre a quella di provare la versione demo del gioco (presente sulla maggior parte dei giochi per i casinò online), consiste nell’usufruire dei vantaggiosi bonus e delle offerte messe a disposizione degli utenti dalla maggior parte delle piattaforme di gioco sul web. Grazie a queste a volte è possibile usufruire addirittura di una o più cartelle gratis, aumentando sensibilmente le probabilità di realizzare una cinquina o vincere il jackpot, chiamato appunto bingo.