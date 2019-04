Rubriche



Bracciali da uomo: quali tendenze per il 2019?

giovedì, 11 aprile 2019, 11:19

Negli ultimi anni il mercato della gioielleria maschile è nettamente in crescita. Le proposte dei grandi brand non mancano affatto, soprattutto per quanto riguarda il mercato dei bracciali che sono accessori sempre più amati e desiderati. Sul web si possono trovare, ovviamente, tante idee e conoscere i migliori bracciali da uomo che sono di tendenza in questo 2019. Vediamo insieme qualche proposta.

Brosway

Uno dei marchi più attivi in questo mercato è Brosway. L'ultima proposta parla di un bracciale componibile con diverse pietre, questo modello è realizzato in acciaio 316L e presenta perle in PVD nero e un charm centrale che recita la parola che vogliamo inserire.

Boccadamo

Boccadamo ha pensato a un bracciale con boules in acciaio bianco 316L, alternate a elementi in acciaio marrone. Essendo componibile, questo modello è disponibile anche nella variante con charm a forma di albero della vita.

Bottega Veneta

Altro grande must il bracciale proposto da Bottega Veneta che incarna lo stile raffinato del marchio italiano. Realizzato in pelle intrecciata nera, ha chiusura e charm centrale in argento lucido ed è perfetto da abbinare sia a un abito blu scuro sia a jeans e T-shirt.

Sector

Altro grande classico riguarda i bracciali Sector come ACE – SAAL71, oppure il bracciale SLI59. Bracciali da uomo che quest'anno si annunciano al centro di un successo clamoroso visto che il loro mercato sta andando alla grande.

Miracle Shop

Brand molto gettonato degli ultimi tempi. Stile unico nel suo genere, dai tratti rock-chic che ben si mescola allo stile urban di numerosi marchi di abbigliamento street-wear. Questa piccola boutique del gioiello si trova a Milano, nel quadrilatero della moda, che giorno dopo giorno sforna nuovi "concetti" glamour e accessori in pieno tema cosmopolita. Da Miracle Shop abbiamo una vasta scelta di bracciali, per tutti i gusti e per tutte le tasche.

Bliss

Anche Bliss è un marchio che si appresta a lanciare prodotti molto amati in questo 2019. Questo brand italiano è alla ricerca costante di un linguaggio manifatturiero anti-convenzionale, che propone gioielli e bracciali da uomo da indossare tutti i giorni e da sfoggiare nelle occasioni più trendy ed esclusive. Sono tanti i testimonial che Bliss ha vantato in questi anni, da Vasco Rossi ad Alessandro Del Piero, per finire con Paris Hilton, simbolo di internazionale di fascino e seduzione. Maschili, forti ed intriganti, i bracciali Bliss sono costruiti con materiali tecnologici, e decorati con stile innovativo e ultra moderno.

Morellato

Questo è un marchio di successo da anni, che ha saputo fondere l'innovazione con le migliori tecniche artigianali, regalando modelli unici e dallo stile inimitabile. Morellato non è solo il gioiello delle donne, ma anche la scelta giusta per trovare i migliori bracciali da uomo Made in Italy. Non solo moda ma anche qualità, che quasi sempre soddisfa le tasche della clientela, grazie a fasce di prezzo variabili e adatte a tutte le classi sociali. Acciaio lavorato, intarsi dalle mille sfaccettature, pietre di valore e pelle pregiata, compongono la vasta gamma di bracciali da uomo presenti in casa Morellato; potete acquistarli dal sito online, o recarvi in uno dei punti vendita dove verrete seguiti passo per passo nella scelta del vostro gioiello. Perché qui ogni esperienza vale oro.