Broker non regolamentati e regolamentati - quale scegliere

domenica, 7 aprile 2019, 18:26

Forex, noto anche come FX o Foreign Exchange è uno dei più grandi e più ricchi mercati del mondo, con un normale scambio giornaliero superiore a 5 trilioni di dollari. Negli ultimi anni, il forex trading ha guadagnato una notevole popolarità grazie alle opportunità che offre e alla sua facilità di accesso.

Se hai deciso di diventare un trader forex, hai una lunga strada da percorrere fino a raggiungere la tua prima vittoria, ma la conoscenza, l'informazione e la logica ti porterà lì. Il broker online che scegli è il primo e più importante passo verso questo viaggio, ecco perché è fondamentale scegliere quello giusto. Qui ci sono alcune cose che devi cercare in un broker online.

Broker regolamentati e non regolamentati

Perché è così importante che un broker online sia regolato finanziariamente da uno o più organismi di regolamentazione? Perché stiamo parlando della sicurezza del tuo capitale, del denaro che investi e della promessa del broker di utilizzare i tuoi fondi esclusivamente per il giusto scopo. Quando un broker non è regolamentato significa che non esiste un'organizzazione o un gruppo di persone che li controlla, in altre parole, potrebbero prendere i tuoi soldi e scomparire. Questo è il motivo per cui trovi elenchi di broker online descritti come truffe o frodi. La prima cosa che devi fare mentre controlli i broker online è verificare se sono regolamentati o meno. Ad esempio, TradeFW.comè un broker online affidabile, regolato da CySec e MiFID compliant, una scelta eccellente sia per i trader principianti che per quelli esperti. La loro trasparenza e la quantità di documentazione legale che mettono a tua disposizione è un segno di professionalità e una caratteristica che qualsiasi broker online valido dovrebbe avere.

Anche se non esiste un'organizzazione internazionale per proteggere tutti i trader di forex, ci sono alcuni Paesi che controllano e supervisionano l'attività di forex trading e la legittimità dei broker online. Fai qualche ricerca sulle agenzie di regolamentazione del tuo Paese o su quelle in cui il broker ha la sede centrale. Prenditi il tuo tempo e controlla in tutti i modi possibili se il broker forex online con cui stai per fare trading è veramente regolamentato finanziariamente. La sicurezza del tuo capitale è il primo passo verso il successo e il profitto.

Accontentarsi solo del meglio

Mentre essere regolati finanziariamente è fondamentale, altrettanto importante per il tuo successo è l'ambiente, gli strumenti e l'aiuto che il broker forex online fornisce. Il trading forex non è un gioco da ragazzi, perché prima che il processo di trading vero e proprio si svolga, è necessario leggere e conoscere le basi, altrimenti non si sa cosa scegliere o come separare le buone società di brokeraggio forex da quelle cattive. Qui ci sono alcune cose essenziali che puoi controllare:

Assicurati che abbiano una piattaforma di trading che sia di facile navigazione e che abbia tutti gli strumenti necessari, grafici avanzati e velocità ottimale. Controlla se forniscono vari tipi di conto e se uno qualsiasi di essi ha le caratteristiche di cui hai bisogno (come le richieste di deposito minimo adeguato, il giusto spread e la leva finanziaria) e se la loro lista di prodotti è quello che stai cercando. Inoltre, controlla la loro disponibilità, se i conti sono dotati di un account manager personale, se il calendario del servizio di assistenza clienti è quello che ti serve e se hanno una sede centrale. Non esitare a chiamarli o inviargli via e-mail le tue eventuali domande, un broker professionista avrà sempre un team di esperti pronti a rispondere.

Tutto sommato, i migliori broker online sanno che dovrebbero fornire tutto il meglio ai loro trader, perché quando i trader realizzano il profitto, anche loro guadagnano. Ecco perché è necessario accontentarsi solo del meglio.

Conclusione

Alla fine, il tasso di successo è solo nelle tue mani e le decisioni che prendi appartengono solo a te. Ci sarà sempre il bene e il male in questo mondo e il mercato del forex trading non fa eccezione. La conoscenza è potere e una volta che sarai in grado di identificare le tue esigenze e scegliere il giusto broker forex online, il successo e il profitto arriverà da sè.