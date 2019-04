Rubriche



Ciclismo per passione: l'importanza dell'abbigliamento bici tecnico

venerdì, 19 aprile 2019, 10:07

Il ciclismo: uno sport che appassiona grandi e piccini da diversi decenni ormai. L'Italia è un Paese con una grandissima tradizione ciclistica, basti pensare a campioni come Coppi, Bartali e Pantani. Chi decide di avvicinarsi a questo sport, però, deve seguire alcune semplici regole per praticarlo al meglio. Queste riguardano l'abbigliamento bici necessario per praticare questo sport in totale sicurezza.

I pantaloncini

L'abbigliamento bici è il primo aspetto da considerare quando si decide di andare in bici e praticare questo meraviglioso sport. Nel ciclismo una delle parti del corpo più sollecitate è l'inguine, e questo rende indispensabile utilizzare degli appositi pantaloncini quando si inforca la bicicletta. Questi pantaloncini sono dotati di una speciale imbottitura, detta fondello, che serve a proteggere le aree perineali ed ischiatiche del ciclista; solitamente il fondello è realizzato in materiali speciali come ad esempio i gel o le schiume sintetiche.

Le maglie tecniche

Le maglie utilizzate nel ciclismo sono realizzate in materiale leggero e traspirante, e sono piuttosto aderenti al corpo; esistono magliette a maniche lunghe oppure corte. Tra i materiali tecnici più utilizzati vi è il Lycra, che garantisce traspirazione ed elasticità alla maglia; da evitare è invece il cotone, che tende ad assorbire il sudore rimanendo bagnato a lungo. Anche se le giornate appaiono belle e soleggiate, quando si va in bicicletta è sempre bene avere con sé una mantellina per proteggersi dalla pioggia. Queste mantelline sono leggere e facilmente ripiegabili, pertanto il loro ingombro è minimo, ma la loro utilità è indiscutibile non solo quando piove ma anche quando si devono affrontare le discese.

I guanti

I guanti sono accessori indispensabili per il ciclista, e soprattutto per chi si dedica alla mountain bike o al cross. D'inverno si indossano guanti termici, solitamente in neoprene, che mantengono il calore all'interno ma non impediscono alla pelle di traspirare. D'estate si possono utilizzare guantini integrali, leggeri, oppure mezzi guanti che lasciano le dita scoperte. Questi sono considerati infine dagli esperti tra gli elementi dell'abbigliamento bici tra i più importanti.

Le scarpe

Le calzature per il ciclismo da strada sono basse, realizzate con materiali molto leggeri e dotate di un attacco per i pedali. Grazie a tale sistema è possibile pedalare in modo armonico (o "rotondo", come si dice in gergo) trasmettendo in modo ottimale la potenza dei muscoli sui pedali. In caso di caduta o di emergenza, questo sistema di attacco è progettato per sganciarsi in modo rapido.

Il casco

Il casco è fondamentale per la nostra sicurezza. n commercio è possibile trovare moltissimi modelli di caschi da bicicletta, adatti alle diverse discipline. Per chi pratica ciclismo da strada i caschi sono realizzati con materiali molto leggeri, e presentano una forma spiccatamente aerodinamica "a fasce" che consente tra l'altro una traspirazione ottimale. Per le discipline come la mountain bike o il cross esistono invece caschi appositi, più robusti ed avvolgenti, che spesso sono dotati di mentoniera e visiera.

Avendo questo abbigliamento potremo affrontare gli allenamenti nel miglior modo possibile ed in totale sicurezza, godendo appieno di questa fantastica avventura chiamata ciclismo.