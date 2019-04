Rubriche



Come scegliere i mobili per il bagno

martedì, 23 aprile 2019, 11:38

Quando devi arredare un bagno sai bene che il compito non è facile. Infatti ci sono tante cose a cui pensare, diciamo pure che in molti evitano questo tipo di decisione e preferiscono delegare a qualcuno. Arredare una stanza significa anche essere responsabili, si perché devi pensare al budget evitando così di superarlo con acquisti inutili. In più se arredi senza metterci un po’ di gusto personale, sicuramente in poco tempo ti accorgerai che il bagno non è come lo desideravi. Ricorda un’altra cosa importante, se cerchi deimobili bagno moderni selezionati per te, rivolgiti sempre e solo a esperti del settore.

Come arredare il bagno: la scelta dei mobili

1. Fare il punto della situazione

E’ molto semplice, non devi fare altro che avere le idee chiare. Solo in questo modo puoi arredare il bagno senza intoppi. Per cui devi considerare la grandezza della stanza, così da capire come meglio arredarla. Partendo da zero è totalmente diverso da una semplice modifica del bagno. Oltre alla dimensioni, calcola i mobili che hai a disposizione oppure che ti piacerebbe mettere, sempre tenendo di conto della regola “solo oggetti utili”. Un bagno con tanti mobili non è affatto comodo, richiede inoltre molta pulizia.

2. Mobili nuovi o usati?

Puoi decidere in base a tanti fattori. Per esempio il bagno con mobili usati ti può andare bene momentaneamente oppure solo per un bagno, nel caso nella casa ne sono presenti due. Un’altra cosa che incide è il budget, i mobili di seconda mano sono sempre più accessibili e inoltre spesso puoi pure concludere dei veri affari. L’arredamento nuovo è più indicato qual ora cerchi di valorizzare l’ambiente oppure perché parti da 0.

3. Cosa ti occorre veramente?

In base alle tue abitudini puoi decidere di introdurre elementi aggiuntivi, quindi oggetti in più oltre a quello che occorre normalmente in questo tipo di stanze. Fai pure una lista e guarda cosa è che va bene e cosa non è adatto al tuo bagno. Il linea di massima (oltre ai sanitari) ti potrebbere fare comodo delle mensole, così da sfruttare bene gli spazi. A seguire un mobile con specchio, un altro che rimane proprio sotto il lavabo. È vero comunque che tutto a sua volta è deciso dallo stile, nonché il prossimo punto.

4. Stile di arredo

Per evitare di avere un bagno poco piacevole da guardare e da utilizzare è possibile fare uso dei molti stili presenti. Quindi in praticano sono delle linee guida che ti semplificano la vita a te “arredatore”. Prendi per esempio lo stile minimal, in questo caso è ovvio che i mobili saranno pochissimi (proprio quelli indispensabili) anche perché questo stile sfrutta molto lo spazio e in tali locali non se ne trova molto, salvo alcuni casi.

Mobili sospesi?

Sempre più, specialmente nei bagni moderni, si vedono i mobili sospesi. Sono ottimi perché valorizzano la stanza e inoltre riescono pure a farvi guadagnare spezio e praticità nella normale pulizia del locale. Inoltre c’è chi detesta i mobili a terra e quindi si trova bene con questa soluzione.