Come scegliere i propri striscioni pubblicitari

sabato, 13 aprile 2019, 13:54

La pubblicità è vitale per un’impresa. Solo facendosi conoscere e arrivando dritti davanti agli occhi dei propri potenziali clienti è possibile vendere e guadagnare. Si perché tanto alla fine, lo scopo è questo no? Nonostante tutti i valori, è normale che un’impresa voglia guadagnare perché è questo il lavoro, cercare di fatturare per star bene.

Esistono molti modi per farsi pubblicità. C’è internet per esempio, ci sono i volantini… però sono cose che non puoi esporre a una fiera, non sono d’impatto quando le persone camminano e sono fuori oppure a un evento.

Non solo, ricordati che la pubblicità la fai tu stesso quando sei in negozio. Perché farsi pubblicità a qualcuno che è già li, probabilmente entrato perché sa cosa comprare? Perché magari stai cercando di vendere un nuovo prodotto, servizio o consulenza. Hai qualcosa di fantastico da far conoscere ai tuoi clienti.

Bene, ecco che in questo caso entrano in gioco i prodotti di www.pgteam.eu, Vediamo qualcosa delle proposte che potrebbe interessarti.

Striscioni promozionali: sono banner da stampare su PVC. Le dimensioni variano in base alle tue esigenze e alcuni di questi prodotti sono piuttosto economici. Se ti stai chiedendo in quali situazioni sono idonei, soddisfo subito la tua curiosità. Per esempio negli eventi sportivi, oppure durante le fiere e sagre, o ancora nelle manifestazioni politiche, se devi fare un po’ di pubblicità stradale. Sono tutte ottime occasioni per usare gli striscioni promozionali.

Roll Up: sono perfetti se devi portarti dietro la tua pubblicità, per esempio dal negozio a una fiera. Puoi usarli nei convegni, nelle esposizioni, gli stand, gli eventi, ma anche nei punti vendita. I prezzi variano in base a tanti fattori ma comunque considerate che ci sono vari modelli, come quelli bifacciali, monofacciali, con asta telescopica o fissa etc. Ci sono poi i roll up con i piedini retraibili e quelli con il piede autoportante.

Stampa digitale: ovviamente c’è anche tutto il settore della stampa digitale, il quale ti permette di accedere a tantissimo materiale da fornire ai clienti o i visitatori del tuo stand. Sono i depliant, i biglietti da visita e tantissime altre cose dove puoi far stampare per esempio le tue promozioni, il tuo listino prezzi, la spiegazione di un nuovissimo prodotto o servizio etc.

Bandiere promozionali: sono molto apprezzate ultimamente perché sono di grande effetto e riescono ad attirare l’attenzione. Vengono realizzate con vari materiali e varie stampe, le dimensioni e le forme allo stesso tempo possono variare molto. Ci sono per esempio le bandiere a piuma, le bandiere a goccia, quelle rettangolari, quelle a vela etc.

Espositori per negozi: sono perfetti per i negozi perché con questi espositori potete mettere per esempio in risaldo dei prodotti che avete l’esigenza di vendere. Possono essere per esempio delle creme solari in sconto verso la fine dell’estate, dei profumi… oppure i classici prodotti che le persone tendono a dimenticarsi e così tu le proponi davanti alla cassa, così le vedono al momento di pagare.