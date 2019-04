Rubriche : lettere alla gazzetta



"Complimenti assessore all'ambiente!"

sabato, 13 aprile 2019, 14:24

di gianna traverso coli

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa ironica considerazione inviataci da una nostra lettrice a proposito della sfilata di auto d'epoca questa mattina nel centro storico:

Lucca è inquinata, addirittura fare una passeggiata sulle Mura – il nostro parco cittadino – è più pericoloso per i nostri polmoni della circonvallazione e oggi, sorpresa sorpresa, si fanno sfilare auto per tutto il centro storico altamente inquinanti.

Si è fatto bello alla sfilata dei promotori per salvare il Mondo, ma salvare la nostra città non le basterebbe? A noi che viviamo dentro e fuori basterebbe; non tanto per noi che siamo vecchi e non capiamo più molto, ma penso ai nostri nipoti che erediteranno una città più inquinata di Milano o Torino.

Le ricordo che il blocco del traffico l'ultima volta era fatto per le Regioni del Nord e Lucca!!!!!

Oggi sono in vena di complimenti: grazie assessore Raspini chissà quanto ha guadagnato il nostro Comune!