Dinelli: "Possibile che l'immigrazione sia il più grande dei mali del nostro tempo?"

sabato, 27 aprile 2019, 15:34

di leonardo dinelli

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questo intervento-riflessione inviatoci dal consigliere comunale Leonardo Dinelli a proposito dell'ultimo 'Cecco a cena' apparso con il titolo 'Il nemico alle porte':

Caro direttore,

le scrivo perché col suo ultimo articolo: "Il nemico alle porte" ha stimolato in me alcune riflessioni.

Sono pienamente consapevole del fatto che Papa Francesco non abbia bisogno delle mie difese, e anche del fatto che, con tutta probabilità, non leggerà né il suo articolo né, tantomeno, la mia risposta.

Lei sostiene che "...porti e frontiere devono stare ermeticamente chiusi...", perché soltanto chiusi non le bastava? Nel suo ragionamento giustifica il bisogno di sicurezza, agitando il pericolo di possibili attentati, che anche una sola persona potrebbe provocare. Quindi sigilliamo porti e frontiere, e non facciamone entrare nemmeno uno. Beh, vede, penso sia un po' come dire: visto che a Napoli c'è la camorra, mettiamoli tutti in galera così arresteremo certamente anche i camorristi!

Sbandiera con forza il pericolo immigrazione come fosse il più grande dei mali del nostro tempo, e il consiglio che propone è la chiusura a riccio, meglio se ermetico. Davvero non pensa che la risposta a questo genere di problemi passi da processi molto più complicati e difficili rispetto a quelli da lei suggeriti? Non pensa che ci sia bisogno di un maggior studio, di una discreta capacità di analisi delle società e dei suoi processi, di una classe politica preparata, di alto livello, in grado di fornire risposte adeguate alla difficoltà che queste dinamiche richiedono? Non è un po' troppo banale e anacronistica la risposta che prevede la costruzione di nuovi muri? Ma davvero dobbiamo avere paura dell'invasore nero?

Non dimentichiamoci mai, purtroppo, che il nostro Paese è anche quello della 'Ndrangheta, della Camorra, della Sacra Corona Unita e di Cosa nostra. E' anche il Paese che ogni anno accerta, all'incirca, 150 miliardi di evasione fiscale.

Lei spesso accusa il centro sinistra di essere portatore, e forse prigioniero, del pensiero unico dominante (ho diversi difetti tra i quali quello di essere un suo costante lettore) di non avere un pensiero libero e indipendente, capace di stare fuori dagli schemi dettati dalle logiche di partito o, peggio, dalle persone che governerebbero queste logiche.

Può anche essere che abbia ragione lei, ma personalmente nutro più di un dubbio sul fatto che il suo, invece, sia un pensiero libero e autonomo in quanto non fa altro che contrapporre, come in un cliché, all'apertura la chiusura, all'accoglienza la paura, alla tolleranza l'incomprensione.

Troppa è la sua intelligenza per non conoscere bene le strategie comunicative ed è per questo che se avessi un euro da scommettere lo punterei sul fatto che le parole da lei utilizzate per costruire i suoi ragionamenti sono il frutto di una strategia consapevole e razionale, che in modo scientifico prova sempre e soltanto a evidenziare le ragioni politiche antitetiche, per cui se il centro sinistra dice bianco lei risponde nero!

Per questo le chiedo, ma dove sta la sua, tanto sbandierata, autonomia di pensiero? Non sarà rimasto anche lei vittima di quel modello che dice invece di voler superare?

Io non sono un giornalista, ma una semplice persona che oltre a fare il proprio lavoro è anche, da luglio 2017, un consigliere comunale che cerca di svolgere il ruolo ricevuto al meglio delle proprie possibilità, mettendoci passione e impegno, rispetto e dedizione, tenendo sempre presenti i valori e i principi che la Costituzione insegna.

Le sarei quindi grato se provasse a offrire stimoli ben più alti ai lettori che per scelta, o semplicemente per curiosità, decidessero di leggere i suoi articoli.