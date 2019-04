Rubriche : lettere alla gazzetta



"Disuguaglianze e patrimoniale"

sabato, 6 aprile 2019, 13:01

di umberto franchi

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera di Umberto Franchi, ex sindacalista della Cgil, in cui si propone di mettere una patrimoniale a quel 10 per cento di popolazione che detiene il 55 per cento di tutta la ricchezza esistente in Italia.



"In Italia il 55 per cento di tutta la ricchezza esistente è nelle mani del 10 per cento della popolazione molto ricca, mentre il restante 45 per cento viene suddiviso tra il 90 per cento della popolazione, con un 20 per cento di essa che detiene solo lo 0,7 per cento della ricchezza esistente. I lavoratori e pensionati negli ultimi sette anni hanno subito una decurtazione dei salari e pensioni di oltre 1000 euro l'anno, rispetto al costo reale della vita e sono gli unici a pagare le tasse senza evadere.



La disoccupazione giovanile è al 33 per cento e chi trova un lavoro deve farlo in modo precario e sotto pagato quasi sempre in lavori in appalto e subappalto, o false cooperative, oppure false partite iva, con stipendi che difficilmente suo erano i 5 euro lordi orari. Da tutto questo si evidenzia come sarebbe necessario fare tre cose: aumentare notevolmente i salari e le pensioni; abolire tutte le leggi ed i contratti di lavoro che prevedono frantumazione del mercato del e lavoro precario senza diritti; fare un grande piano di investimenti a partire dal risanamento ambientale dei territori, in grado di creare nuova occupazione non precaria.



Ma il punto è dove trovare tutte le risorse economiche necessarie. Tutti lo sanno dove sono i soldi. Basterebbe mettere una patrimoniale a quel 10 per cento di popolazione straricca, ma nessuno ha il coraggio di farlo e continuano sempre a mungere la stessa "vacca" con i tagli ai salari, alle pensioni, alla sanita, alla scuola ed invece a lor signor i ricconi vogliono farli arricchire ancor di più riducendogli le tasse con la Flat Tax.



Ma fino a quando il popolo non prenderà coscienza colpendo lor signori ed i loro servi?"