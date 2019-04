Rubriche : lettere alla gazzetta



Giuliano Lombardi, la famiglia ringrazia

domenica, 28 aprile 2019, 20:52

di alessia lombardi

In tanti hanno partecipato commossi ai funerali di Giuliano Lombardi, storico tifoso della Lucchese, presidente del Centro Coordinamento Lucchese Club, che si sono svolti, venerdì scorso nella Chiesa dell’Arancio. Tante le persone che hanno voluto rendere omaggio alla salma. La moglie Gabriella ed i figli Walter e Alessia commossi da questa incredibile testimonianza d’affetto desiderano ringraziare le tante persone che in questo difficile momento hanno dimostrato il loro affetto con partecipazione e solidarietà. Un particolare ringraziamento va alla Lucchese Calcio, grande amore di Lombardi ed ai ragazzi della Curva Ovest, che sabato durante la gara Albissola - Lucchese hanno esposto uno striscione in sua memoria, poi consegnato alla famiglia. Dopo la cremazione le ceneri di Giuliano Lombardi sono state tumulate al cimitero dell’Arancio, accanto alla salma di Claudio Di Bert, compagno della figlia Alessia, tristemente scomparso un anno fa ed assieme ad Italo Dal Porto due storici presidenti del Club Fedelissimi Paolo Galli.