"La scuola è un luogo meraviglioso, i genitori un po’ meno"

martedì, 2 aprile 2019, 09:21

di maurizio guccione

Riceviamo e volentieri pubblichiamo queste considerazioni di Maurizio Guccione, giornalista pubblicista di Camigliano (Lucca), in merito al ruolo dei genitori e della scuola.



"La scuola è un luogo meraviglioso, i genitori, a volte, un po’ meno. In una fase sociale in cui le famiglie faticano economicamente, dove le difficoltà – in senso lato – annichiliscono i nuclei familiari, c’è chi – appunto fra i genitori benpensanti – decide di non tenerne conto.



Attraverso iniziative discutibili, che niente hanno a che fare con il benessere dei nostri figli, con il loro apprendimento, con la loro partecipazione a tutto tondo a questa società che cambia e muta, c’è chi, più per necessità propria che per un reale bisogno, si inventa iniziative che alla base hanno la richiesta, continua, sfiancante, inutile, di pseudo-offerte per partecipare quando allo spettacolo teatrale, quando alla realizzazione del libro delle fotografie, passando da imposizioni assurdi – infime, direi, nel pretendere ad esempio che per una semplice recita, ovvero per i “costumi” dei bambini, si debbano imporre non comunissime T-shirt bensì magliette contenenti fotografie “dedicate” che, alla fine, vanno a gravare sulle tasche delle famiglie per l’eccessivo costo.



E’ acclarato che si tratti di iniziative unicamente appaganti i genitori (e nemmeno tutti), che la scuola in quanto istituzione ne è estranea, che questo penoso darsi da fare utilizzi di fatto i bambini in quanto “maschere” di un circo che con la pedagogia ha niente a che fare. Capita, sta capitando, in una scuola dell’infanzia di campagna della porzione est del territorio di Capannori. E sta capitando nonostante, da parte di alcuni genitori, si registri un malcontento di principio: che per alcuni, invece, si traduce anche in un malcontento economico. Così, il luogo deputato alla formazione dei bambini, improntato all’eliminazione delle differenze (vorrei ricordare sommessamente la Costituzione), si debbano fare i conti con inutili principi di apparenza, di visibilità, di superficialità. Tutti concetti che, all’interno dei muri scolastici, per etica, morale e dettami costituzionali, devono semmai essere rimossi.



Fa specie osservare che per certe attività si debba transitare da regole che cozzano prima di tutto con il buonsenso; nessuno ha pensato alla mortificazione di chi, ad esempio, si sente in difficoltà a sborsare cifre di denaro che, seppur minime, possono creare disagio? Dunque che cosa facciamo, senza T-Shirt personalizzata il bambino non viene ammesso alla recita? Senza l’adesione a questi schemi obsoleti e retrogadi le famiglie si devono sentire in colpa? E se eticamente non sono d’accordo cosa facciamo, innalziamo muri, alimentiamo le differenze?



Come diceva Piero Calamandrei, la scuola a lungo andare è più importante del Parlamento, della magistratura, della Corte Costituzionale”. E questo significa, appunto, che “lo Stato siamo noi”: ne suggerisco la lettura a tutti coloro che, ammantati di buonismo pietoso della domenica, il lunedì si concentrano sulla frivola, inopportuna apparenza".