Lucchese, una vittoria per continuare a sperare

venerdì, 26 aprile 2019, 19:11

Appesi a un filo. Dopo l'ultima decisione da parte della FIGC, che ha aumentato i punti di penalizzazione della Lucchese da 12 a 18 punti, le speranze di conservare la categoria per la squadra di Lucca sono drasticamente scese. La sanzione, arrivata nel pomeriggio del 23 aprile, riguarda il mancato versamento di emolumenti, ritenute IRPEF e contributi Inps ai propri tesserati entro il termine del 18 marzo.

Insomma: la Serie D è proprio a un passo, a meno di ricorsi da parte della società. In questo momento, la Lucchese ha 23 punti e la quota salvezza, rappresentata dall'Albissola, è a 27. Soltanto due punti separano la società rossonera dalla retrocessione: sabato la trasferta ad Albissola potrebbe decretare la fine dell'avventura dei toscani in Serie C, ma con una vittoria si potrebbero alimentare flebili speranze.

All'Albissola serve vincere: il pari condannerebbe la Lucchese ma terrebbe ancora in vita il Cuneo, altra squadra strapenalizzata dalla FIGC. Sommando i punti di penalizzazione (21) alla squadra piemontese, il Cuneo sarebbe in zona playoff. Si trova, invece, a -2 dalla salvezza e deve assolutamente vincere a Carrara, contro la Carrarese già sicura dei playoff ma non del piazzamento.

Sono soltanto queste tre le squadre in corsa per non retrocedere: l'Albissola deve ringraziare il Tribunale Federale, perché senza queste ultime penalizzazioni sarebbe stata già in Serie D.

La Lucchese ha comunque il dovere di provarci, anche perché potrebbero esserci delle sorprese, qualora la società dovesse continuare l'iter legale. Anche un punto potrebbe fare la differenza, fermo restando che la squadra toscana è più attrezzata dell'Albissola e potrebbe, nel prossimo turno, batterla senza problemi come evidenziano anche le quote dei bookmakers.

Gli uomini di Favarin dovranno vincere, dunque, in trasferta, per cercare di mettere pressione all'Albissola. All'ultima giornata, invece, i liguri saranno di scena ad Alessandria: questi ultimi non hanno più nessun obiettivo stagionale, non potendosi qualificare per i playoff, e questo potrebbe essere una mazzata per la Lucchese, che dovrà vedersela, invece, con il Pontedera, ultima squadra già qualificata agli spareggi per la promozione.

Con una situazione societaria non ottima e una decisione del Giudice Sportivo così drastica, non sarà di certo facile per la squadra di Favarin ricaricare le pile. Una situazione complicata e difficile per i calciatori, che hanno fatto bene durante l'arco del campionato e che non hanno nessuna colpa della situazione venutasi a creare. Purtroppo, durante gli anni, vediamo sempre società che fanno fatica a protrarsi per tutto il campionato: nel girone A, il caso del Pro Piacenza ha fatto il giro del mondo, mentre ora ci sono ancora altri punti di penalizzazione per Lucchese e Cuneo.

Forse è il momento di chiedersi veramente qual è il problema del calcio delle leghe minori italiane.