Rubriche



Mercato automobilistico: in aumento le auto usate a Lucca e in Italia

mercoledì, 3 aprile 2019, 18:33

A Lucca i consumi sono in aumento, come testimoniato dal report dell’Osservatorio Findomestic. Secondo i dati raccolti, che verranno comunque analizzati nel dettaglio più avanti, la provincia ha infatti registrato nel corso dell’ultimo anno un aumento notevole dei consumi in beni durevoli. In particolare, uno dei settori protagonisti è stato il mercato delle auto usate, oggetto di una sostenuta crescita, che conferma la tendenza in atto a livello nazionale.

Crescono i passaggi di proprietà di auto usate

Stando ai dati registrati, i passaggi di proprietà di vetture a Lucca hanno registrato un aumento del +3,8% nell’ultimo anno, generando un giro d’affari complessivo pari a 124 milioni di euro nel 2018. Rimanendo nel settore dei veicoli, il boom maggiore ha riguardato i passaggi di proprietà dei motocicli: sempre secondo il report di Findomestic, in questo caso si parla di un incremento percentuale pari a +13,4 punti, ma con un giro d’affari nettamente inferiore (14 milioni di euro). La situazione lucchese sostanzialmente conferma i trend nazionali: in Italia, difatti, il volume d’affari generato dai passaggi di proprietà di auto ha raggiunto e superato i 21 miliardi di euro. In termini di unità, invece, è stato riscontrato un aumento del +4,3%, con un totale di passaggi di proprietà superiore ai 5,5 milioni.

La convenienza nell’acquisto di un’auto usata

Acquistare un veicolo usato conviene, per tutta una serie di ragioni. In primo luogo perché si risparmia sul prezzo, visto che il costo è decisamente ridotto rispetto ai veicoli nuovi. Un grande incentivo al mercato, poi, è dato anche dalla possibilità di richiedere un prestito per l’acquisto di un’auto usata sui siti degli enti di credito online in tempi rapidi e certi. Chi compra un’auto usata, inoltre, può ammortizzare meglio la spesa, quando arriva il momento di rivenderla. Un altro vantaggio viene dato dalla possibilità di poter contare su una svalutazione del veicolo inferiore rispetto alle auto nuove. Nell’elenco dei vantaggi vanno inclusi anche i seguenti: alle volte è addirittura presente ancora la garanzia della casa madre e, in alternativa, si può ricorrere alla garanzia del venditore.

A cosa fare attenzione nella fase d’acquisto

Serve comunque fare attenzione a una serie di dettagli, quando si compra un’auto usata. Fra questi troviamo ad esempio il controllo del contachilometri: un’operazione da affidare ad un meccanico esperto, per poter evitare le truffe. Un altro dettaglio non di poco conto sono le condizioni del motore e della carrozzeria e anche in questo caso conviene chiedere il supporto di un professionista. Bisogna poi prestare attenzione anche ai documenti del veicolo, e qui si consiglia di richiedere sempre una visura al PRA. Infine, mai rinunciare a fare un giro di prova con l’auto prima di procedere all’acquisto vero e proprio.

Per concludere, risulta evidente che a Lucca, come anche in tutta Italia, le auto usate piacciono parecchio, ma serve comunque esercitare una certa attenzione in fase d’acquisto.