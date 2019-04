Rubriche : lettere alla gazzetta



"Ostello in via della Cavallerizza, lavori mai ultimati"

giovedì, 11 aprile 2019, 09:20

di marco andreini

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questo breve riepilogo della situazione storica e attuale dei locali adibiti a centrale termica in Via della Cavallerizza n.12, locali tecnici che sono a servizio anche del Sistema Museale di Arte Sacra della Diocesi di Lucca.



"E' una situazione che si protrae fin dal 1999 in quanto i lavori non sono mai stati ultimati. Come si evince dalle fotografie, dalla situazione originaria in cui non vi erano comignoli e canne fumarie, è stata ricavata un'apertura sul tetto per l'uscita di tre grossi comignoli. A seguito dei rilievi sull'impatto acustico effettuati in data 6/11/2000 (in quel momento erano operative solo due delle tre caldaie) e dell'esposto presentato alla Procura della Repubblica di Lucca il 21/12/2000 dagli abitanti di Via della Cavallerizza, le tubazioni sono state prolungate e poi ricoperte da materiali non fonoassorbenti ma solo isolanti, che con il passare degli anni e per effetto degli agenti atmosferici si sono totalmente logorati e si presentano attualmente come nelle foto".