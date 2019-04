Rubriche : lettere alla gazzetta



"Ponte S. Pietro senza raccolta rifiuti porta a porta: perché?"

venerdì, 19 aprile 2019, 10:22

Riceviamo, volentieri pubblichiamo e giriamo a chi di dovere questa lettera inviataci da un abitante di Ponte S. Pietro il quale dichiara che esistono problemi con la raccolta di rifiuti di Sistema Ambiente. Qualcuno può rispondergli?

Spettabile redazione,



sono un residente di Ponte San Pietro in provincia di Lucca. Vi scrivo per comunicarvi una spiacevole situazione che si sta protraendo ormai da giorni.

Dal 13 aprile 2019 infatti, molte corti del mio paese, e per lo più voglio parlare della corte ove vivo io, non vengono più servite nella modalità porta a porta da Sistema Ambiente.

Sì sono accumulati enormi e antiestetici nonché antigienici sacchi di Multimateriale e Organico.

Inutili sono risultate le telefonate e i fax di protesta fatte da più di un cittadino (oltre da me stesso ovviamente), la risposta è sempre la stessa: "Lei ha ragione a protestare, segnalo immediatamente il mancato ritiro".

Ovviamente non è servito a niente e più passano i giorni, oggi è il 18 aprile, più si accumulano i sacchi nella mia corte. Credo che non evidenzierò mai abbastanza quanto poco sia piacevole pagare per un servizio che non si ha.

Chiedo a voi di dare luce e spazio a questa vicenda, nella speranza che qualcuno nel Comune di Lucca, magari proprio il Primo Cittadino, prenda atto della situazione e decida di fare qualcosa.



Vi ringrazio di cuore per la vostra attenzione datami e dataci a tutti i Pontigiani.