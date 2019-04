Rubriche : lettere alla gazzetta



"Prosegue la raccolta fondi per la Lucchese"

mercoledì, 3 aprile 2019, 15:36

di Direttivo Lucca United

Riceviamo, e volentieri pubblichiamo, l'appello del direttivo Lucca United per supportare ed incitare i giocatori che stanno indossando la maglia rossonera in questa stagione sportiva.

"Per sabato 6 aprile, in occasione della prossima partita casalinga della squadra rossonera con il Novara, con inizio alle ore 16.30, invitiamo e "sollecitiamo" tutti i tifosi rossoneri e tutti coloro che hanno comunque a cuore le sorti della squadra di calcio della nostra città ad essere presenti al Porta Elisa, per supportare ed incitare i giocatori che stanno orgogliosamente indossando la maglia rossonera in questa difficilissima stagione sportiva.



E' ora il momento per dimostrare l'attaccamento e la passione per i colori rossoneri... uno stadio pieno di tifosi sarebbe una bella risposta a "chi" ha creato "ad arte" la situazione in cui si trova attualmente la società (???) rossonera ed una bella risposta a tutti quelli che pensano che la Lucchese sia interesse solo di pochi.



Ricordando che è ancora possibile contribuire alla raccolta fondi per sostenere economicamente la squadra e lo staff in questo finale di stagione, mediante versamento sul C/C intestato a Lucca United presso la Cassa di Risparmio di Lucca pisa livorno – BANCO BPM SpA con codice IBAN : IT 70 R 05034 13701 00000002093, indicando chiaramente la causale "PRO LUCCHESE", si coglie l'occasione per ringraziare tutti coloro che hanno già voluto contribuire alla raccolta fondi, tra cui le attività che hanno sponsorizzato la serata "PRO LUCCHESE" che si è svolta ieri sera presso il Museo Rossonero, "Alimentari Tambellini Piazza S.Frediano", "Foto Alcide", "Trattoria da Gigi", "Osteria da Anna e Leo", "Azienda Agricola Mega G", Autofficina Pieretti", "Autofficina Ciucci" e "Carrozzeria Tris"".