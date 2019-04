Rubriche : parliamo di... fisco



Rivalutazione quote e terreni edificabili

giovedì, 18 aprile 2019, 00:28

di nicola nottoli

Con la nuova Legge di Bilancio 2019 sono stati riaperti i termini per effettuare la rivalutazione delle partecipazioni non quotate detenute alla data del 1° Gennaio 2019; tale rideterminazione si perfeziona soltanto al compimento delle seguenti condizioni:

predisposizione di una perizia di stima della partecipazione, redatta ed asseverata entro la data del 30 Giugno 2019 da un professionista abilitato;

versamento dell’imposta sostitutiva entro la data del 30 Giugno 2019.

La Legge di Bilancio 2019 ha previsto una novità importante, ovvero la modifica delle aliquote dell’imposta sostitutiva da versare nel caso si proceda alla rideterminazione del valore di acquisto delle quote societarie detenute alla data del 1° Gennaio 2019.

In particolare, sono state introdotte due aliquote differenti a seconda della tipologia di partecipazione da rivalutare. Le nuove aliquote sono:

11% per le partecipazioni qualificate (maggiori del 25% del capitale);

10% per le partecipazioni non qualificate (fino al 25% del capitale).

Il pagamento dell’imposta sostitutiva dovrà essere effettuato entro il termine unico del 1° Luglio 2019 (la scadenza originaria del 30 Giugno 2019 cade di domenica). Tale imposta può essere pagata in unica soluzione o in 3 rate annue di uguale importo, maggiorate (la seconda e la terza rata) dell’interesse pari al 3% annuo.

Ma analizziamo sinteticamente in cosa consiste e quali vantaggi può portare la rideterminazione del valore di acquisto di una partecipazione.

In particolare, la tassazione delle plusvalenze realizzate in caso di cessione di quote societarie prevede il pagamento di un’imposta sostitutiva del 26% da corrispondere in sede di dichiarazione dei redditi da presentare nell’anno successivo a quello in cui è avvenuta la cessione.

La norma di Legge che prevede la rideterminazione del valore della partecipazione consente di pagare un’imposta sostitutiva alla data del 30 Giugno 2019 pari all’11% (partecipazioni qualificate) o al 10% (partecipazioni non qualificate). Una volta rideterminato il valore di acquisto della partecipazione, in caso di cessione della stessa partecipazione, l’imposta sostitutiva del 26% sarà pagata, eventualmente, soltanto sulla differenza tra il valore rideterminato in sede di perizia di stima ed il reale valore di cessione.

Risulta evidente come in diverse circostanze il risparmio fiscale a vantaggio del contribuente possa rilevarsi notevole. È anche vero, però, che, in caso di rideterminazione del valore di acquisto delle partecipazioni, il contribuente dovrà sostenere un flusso finanziario “anticipato” per il versamento dell’imposta sostitutiva rispetto alla data dell’incasso derivante dalla vendita della partecipazione (nei casi ovviamente in cui la cessione avvenga dopo la data del 1° Luglio 2019) ed, inoltre, dovrà accollarsi interamente il costo della perizia di stima necessaria per procedere alla rivalutazione delle quote. Alla luce di tali sintetiche considerazioni, risulta palese come, prima di procedere alla rivalutazione delle quote ed effettuare la necessaria perizia di stima entro la data del 1° Luglio 2019, sia necessario effettuare preventivamente un’analisi per verificare la reale convenienza dell’operazione di rideterminazione del valore d’acquisto.

