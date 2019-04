Rubriche : lettere alla gazzetta



Thomas Bassetti candidato sindaco a Montecarlo

sabato, 27 aprile 2019, 15:44

di thomas bassetti

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera inviataci dal candidato a sindaco per il comune di Montecarlo il quale ha presentato una Lista Civica per Montecarlo:

Mi chiamo Thomas Bassetti e scrivo per informarvi ufficialmente che mi sono candidato alla carica di Sindaco per il Comune di Montecarlo con la Lista Civica per Montecarlo.

Ho 43 anni e attualmente sono professore associato di politica economica all'Università di Padova, dove insegno macroeconomia e politica economica.

Era mia intenzione informare i giornali una volta chiuse le liste; tuttavia, ieri pomeriggio, sono stato contattato da un quotidiano che oggi è uscito con un pezzo intitolato "Terza lista al fotofinish". Mi è sembrato quindi giusto informare anche Voi, dato il fatto che oggi abbiamo depositato tutta la documentazione necessaria.

I candidati sono 10 e appartengono tutti alla società civile. Il nostro impegno nasce dall'insoddisfazione nei confronti delle amministrazioni passate e dell'attuale opposizione. Pensiamo che le frazioni siano state dimenticate e che la gestione dei flussi turistici sia inadeguata. Per queste ragioni il nostro programma mette al centro il rilancio delle frazioni, la razionalizzazione dei parcheggi nel centro storico, l'individuazione di nuove aree di sosta e il sostegno all'agricoltura.

La nostra squadra vanta candidati di esperienza, ma anche forze nuove. Non aderiamo ad alcuno schieramento politico e facciamo della questione morale un punto imprescindibile.