"Una multisala moderna a Capannori è un'ottima opportunità"

venerdì, 12 aprile 2019, 19:15

di matteo scannerini

Riceviamo e volentieri pubblichiamo a nome Matteo Scannerini di Forza Italia Capannori, il seguente comunicato avente per oggetto una possibile apertura di una multisala a Capannori:

Una multisala moderna a Capannori è un'ottima opportunità per il nostro comune. In primis porta posti di lavoro, cosa che oggi è sempre gradita, visto il periodo di crisi. In secundis garantisce una forma di divertimento sano per i giovani ed un luogo di incontro per le famiglie. Persone da tutta la provincia raggiungerebbero Capannori per godersi un film creando così un importante centro di aggregazione all'insegna dell'intrattenimento e della cultura.

Questo porterebbe un'ulteriore beneficio, a vantaggio degli esercenti, già presenti sul nostro territorio. Non è un mistero che strutture del genere, dove esistono, comportino la crescita e lo sviluppo delle attività commerciali e di ristorazione del circondario, essendo queste ultime frequentate dai clienti dei cinema, pre o post film. È facile notare infatti, facendosi un giro, come Capannori sia diventato, specialmente negli ultimi anni, un dormitorio. La mancanza di attrattive comporta la bassa affluenza di persone e di conseguenza, la crisi di bar, pub e ristoranti. La chiusura di tali attività significa anche minore sicurezza, venendo a mancare il controllo notturno delle guardie giurate finanziate dai privati che, indirettamente , svolgono un servizio per tutti.

Un'amministrazione deve avere come obbiettivi principali la crescita dell' economia del territorio e il benessere dei cittadini. Considerando che, un nuovo cinema, soddisfa sia il primo che il secondo di questi due requisiti, come Forza Italia appoggiamo la proposta del nostro candidato sindaco, Salvadore Bartolomei , sul fare in modo di rendere realizzabile un tale progetto. Dobbiamo riportare in vita Capannori. Per farlo bisogna ricreare luoghi di attrattiva. Altrimenti le piazze, vecchie o nuove che siano, già presenti o costate 3 milioni di euro , rimarranno sempre vuote.