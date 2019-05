Rubriche



Acquisto auto usate in aumento: sempre più italiani optano per il web

martedì, 21 maggio 2019, 18:01

Lo scorso anno, secondo quanto riportato dall'UNRAE, il mercato delle auto nuove ha registrato una inflessione delle vendite ai privati del 2,4 %, mentre sempre più italiani hanno optato per vetture usate. Di fatto, nel 2018, le vendite di automobili di seconda mano sono aumentate del 4,7%, rispetto all'anno precedente. Al primo posto nella ricerca di auto usate si trova ancora il diesel, nonostante le forti campagne di desensibilizzazione e le imponenti limitazioni imposte.

Le auto green, invece, pur riscontrando un grande interesse, sono ancora poco richieste. Ciò probabilmente è dovuto al prezzo d'acquisto più elevato, che dipende anche da un parco auto più giovane. Il costo medio dei veicoli messi a disposizione sul mercato, pari a 12.280 euro, è stabile, mentre l'età media delle macchine in vendita è di 8,3 anni. Molto richieste sono le Audi usate, poiché vetture di elevata qualità ed estremamente durature.

Infatti, si tratta di una casa automobilistica tedesca che assicura modelli caratterizzati da uno stile elegante, potente ed all'avanguardia, e che, negli anni, ha introdotto strumenti sempre più ad alta tecnologia, al fine di garantire un'esperienza eccellente e dinamica. Dunque, anche i modelli di seconda mano rappresentano, nella maggior parte dei casi, una certezza. L'importante è affidarsi alla concessionaria giusta, preferibilmente online, così da poter usufruire di offerte migliori e da effettuare la ricerca in maniera più rapida.

Comprare una vettura usata: privato o concessionario?

Rispetto a quanto accadeva in passato, rintracciare l'auto usata dei propri sogni non è più un'impresa titanica. Infatti, le numerose piattaforme online consentono di usufruire di incredibili offerte e mettono in contatto diretto con il venditore. Ovviamente, acquistare da un privato garantisce numerosi vantaggi economici. Tuttavia, è più facile andare in contro a vere e proprie truffe.

Optare, invece, per l'acquisto in una concessionaria, che aderisce al sistema usato garantito, può essere la scelta migliore. Infatti, si corrono meno rischi e le garanzie offerte sono certamente maggiori. Del resto per legge, le concessionarie devono garantire il mezzo usato venduto per almeno un anno. Tuttavia, è importante ricordare che un prezzo troppo vantaggioso può nascondere insidie, come spese extra per riparazioni, per tagliandi e per il dispendioso passaggio di proprietà.

Il grande successo delle concessionarie online

Gli Italiani puntano sempre di più all'acquisto di auto usate, ma lo fanno rivolgendosi soprattutto al web, in cui è possibile trovare le offerte migliori. Del resto, internet è un incredibile mezzo di comunicazione, che assicura numerosi vantaggi. Infatti, chi deve destreggiarsi ogni giorno tra il lavoro e la famiglia, non ha tempo da sprecare in inutili sopralluoghi che, nella maggior parte dei casi, si rivelano un vero e proprio buco nell'acqua.

Di fatto, è molto più semplice attuare una verifica rapida sui siti di concessionarie online. Del resto, è vero che gli abitanti dello stivale preferiscono l'usato, ma non vogliono rinunciare alla qualità, in modo da non avere sorprese in fase di utilizzo. Le vetrine virtuali sono disponibili in qualsiasi momento del giorno e della notte e forniscono informazioni preziose, che possono rivelarsi molto utili in fase di scelta.