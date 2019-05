Rubriche : lettere alla gazzetta



"Consiglio comunale sulle prospettive della città, una inutile rassegna di interventi"

sabato, 4 maggio 2019, 19:22

di massimiliano bindocci

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questo intervento del consigliere comunale 5Stelle Massimiliano Bindocci a proposito del consiglio comunale straordinario durante il quale ben 50 persone interverranno per dire quali siano le migliori idee per lo sviluppo della città:

Il Consiglio Comunale di lunedì voleva essere secondo le opposizioni vicine a Santini un momento di ascolto per le idee sulle prospettive di Lucca, ma se la proposta è forse troppo generica la realizzazione con un Consiglio di ascolto dove in solo 7 minuti circa 50 soggetti dovrebbero esprimere dei concetti rischia solo di diventare una inutile rassegna di interventi fatti senza interlocuzione ne contraddittorio, e senza un filo rosso di comune denominatore.

Hanno chiesto di intervenire quasi 50 persone, per 7 minuti cadauno, sulle tematiche più disparate.

Se tutto andasse bene, si comincerà alle 17.30 e si finirà a tarda notte. Si dovrebbe parlare di sport, cultura, arte, politica, pace, sociale, commercio, artigianato, turismo, musica ed anche di sagre, ambiente e chi più ne ha più ne metta.

Credo che se si vuole davvero fare come Comune un qualche ragionamento di prospettiva costruttivo e non dare una formale udienza a 45 persone, di cui alcune apprezzabili, mentre altre anche imbarazzanti, sarebbe più utile fare una commissione che incontri dividendo per argomenti le varie realtà del territorio e da lì mettere in ordine idee, proposte e contributi.

Il rischio è che la politica locale dimostri la sua impotenza. Rischio che forse per alcuni è una scelta. L’idea di Santini di fare un ragionamento di prospettiva è una buona idea, la realizzazione in unico Consiglio Comunale (o anche in due) invece lascia un po’ a desiderare, la possibilità di recuperarla c’è e la presenteremo.

Come Movimento 5 Stelle infatti faremo una proposta formale di istituire una commissione specifica (Prospettive per una Lucca del futuro) per dar modo di fare uno studio e avanzare delle proposte concrete serie su come concepire la Lucca del 2030 e dintorni, i cittadini non cercano nella politiche vetrine ne manichini, ma idee, progetti e risposte ai loro problemi.