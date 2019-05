Rubriche : parliamo di... fisco



Dopo la fattura elettronica ecco i corrispettivi telematici

domenica, 5 maggio 2019, 16:06

di nicola nottoli

Dal 1° gennaio 2020 tutti i soggetti esercenti commercio al minuto e attività equiparate dovranno trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi giornalieri tramite i registratori telematici. Tale obbligo è anticipato al 1° luglio 2019 per i soggetti con volume d’affari superiore a 400 mila euro.

Si definiscono “registratori telematici” gli strumenti tecnologici geo localizzati, che registrano, memorizzano, elaborano, sigillano elettronicamente e trasmettono telematicamente i dati dei corrispettivi; tali strumenti sostituiranno lo scontrino fiscale. È possibile utilizzare anche i vecchi registratori di cassa, ma conformi al modello approvato e in corso di validità al 1° gennaio 2017, così da poter divenire “registratori telematici” secondo le nuove caratteristiche.

I dispositivi devono essere censiti all’Agenzia delle Entrate tramite rilascio di QRCODE da applicare all’apparecchio e visibile ai clienti; con la trasmissione dei dati, gli stessi saranno a disposizione del titolare del registratore o di un suo delegato in un’apposita sezione del sito dell’Agenzia delle Entrate in modo che si possa verificare la correttezza e la corrispondenza del flusso delle informazioni inviate. La memorizzazione e l’invio dei dati dei corrispettivi si considera andata a buon fine soltanto quando il contribuente avrà ricevuto l’attestazione di avvenuta ricezione da parte dell’Agenzia, in caso contrario significa che il file è stato respinto e l’interessato deve inviarne uno corretto, sostitutivo, entro cinque giorni dalla comunicazione di scarto. L’autenticità, la inalterabilità e la riservatezza nella trasmissione delle informazioni, è garantita dal sigillo elettronico avanzato apposto al file inviato al sistema e dalla connessione protetta verso tale sistema in modalità web service su canale cifrato TLS.

La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri esonerano il commerciante al minuto dall’emissione dello scontrino fiscale; le cessioni potranno essere documentate mediante un documento commerciale, che servirà essenzialmente per consentire eventuali “resi merce” e l’esercizio dei “diritti di garanzia”. Tale documento dovrà essere emesso solo tramite i Registratori Telematici e dovrà contenere le seguenti indicazioni: data e ora di emissione; numero progressivo; dati anagrafici dell’emittente compreso numero di partita iva; ammontare complessivo del corrispettivo.

Per l’acquisto o l’adattamento dei registratori di cassa telematici è previsto il riconoscimento di un credito d’imposta, valido per le annualità 2019 e 2020. Tale contributo è complessivamente pari al 50 per cento della spesa sostenuta, con un massimo di Euro 250 in caso di acquisto e di Euro 50 in caso di adattamento, per ogni strumento. Il credito d’imposta potrà essere utilizzato a decorrere dalla prima liquidazione periodica IVA successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all’acquisto o all’adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi, della quale dovrà risultare il pagamento con modalità tracciabile.

