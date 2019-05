Rubriche



Ecco i regali che le donne sognano di ricevere almeno una volta nella vita

lunedì, 6 maggio 2019, 16:34

Tutte le donne amano i regali, soprattutto quelli che vengono fatti in maniera inaspettata e che sono in grado di emozionare. Sorprendere l'universo femminile, del resto, non è poi così difficile. Tuttavia, per fare veramente breccia, è bene tenere conto che ci sono dei doni che tutte le donne vorrebbero ricevere almeno una volta della vita.

Elencarli tutti è quasi impossibile, vista l'incredibile vastità. É importante sapere, però, che ve ne sono alcuni più desiderati di altri. Al primo posto sono i gioielli: accessori intramontabili, in grado di esaltare qualunque outfit. Marilyn Monroe, infatti cantava "Diamonds are a girl’s best friend" ed aveva pienamente ragione.

Sicuramente, i diamanti sono la scelta migliore, soprattutto se si parla dell'anello di fidanzamento, ma possono andare bene anche preziosi meno costosi, purché di qualità ed in grado di incontrare i gusti della destinataria. Sei alla ricerca di qualche proposta interessante? Sul sito www.rensiweb.com puoi trovare tutto quello che ti serve per rendere felice una donna.

Regali romantici in grado di scaldare il cuore

É risaputo che le donne sono romantiche, per tanto non stupisce che uno dei regali più desiderati dall'universo femminile sia una lettera o un biglietto d'amore, in cui il partner rivela i propri sentimenti ed emozioni. Il bello è che si tratta di una sorpresa che permette di non mettere mano al portafoglio, ma che può rivelarsi davvero una mossa vincente.

Sullo stesso tenore è anche l'album dei ricordi, in quanto le donne sono molto attente ai dettagli e conservano anche le cose più minute. Realizzare una piccola, ma ben curata raccolta di ricordi, è il modo migliore per farla emozionare e per farla sentire speciale. Da non dimenticare è anche il weekend romantico: una fuga d'amore, in cui rendere ancora più forte il legame di coppia.

Meglio ancora se viene scelta una destinazione inaspettata. Molto apprezzata è anche una cena a lume di candela, un classico che non passa mai di moda. É possibile decidere di preparala a casa, o prenotare un ristorante speciale, magari stellato, senza svelarle la destinazione fino all'ultimo minuto. Tuttavia, visto che tatuarsi è per sempre, può essere un'idea proporre alla propria amata un tatuaggio di coppia unico e speciale.

Regali in grado di lasciare il segno

La maggior parte delle donne ha una passione sfegatata per la moda. Dunque, cosa c'è di meglio che regalare un abito stiloso di uno stilista famoso? Tuttavia, perché funzioni è necessario conoscere i gusti della destinataria e non fare di testa propria, poiché il rischio di fallire è dietro l'angolo.

Va detto, però, che le donne adorano coccolarsi e prendersi cura del proprio corpo, quindi, regalare un soggiorno in una Spa è di certo una mossa vincente, soprattutto se vengono garantite ampie sedute di massaggi e trattamenti benessere.

Non bisogna dimenticare, poi, che le donne hanno sempre mille interessi ed hobbies, per tanto non disdegnano corsi per mettere in pratica le loro passioni. Infine, come dimenticare la colazione a letto? Che può essere portata dal compagno, dal marito o da un figlio. L'importante è che almeno una volta nella vita non si debba alzare a prepararla per tutta la famiglia.