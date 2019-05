Rubriche



Lettera aperta del vicario generale al vescovo Paolo

sabato, 4 maggio 2019, 12:50

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera aperta del vicario generale, monsignor Michelangelo Giannotti, in risposta al vescovo Paolo.

Caro Vescovo Paolo, anche se non fisicamente, sentiamo già i suoi passi che si avvicinano alla nostra Chiesa di Lucca e alla popolazione della Lucchesia. Con questi sentimenti a nome della comunità diocesana le rivolgo questo saluto che rappresenta anche un anticipo di benvenuto.

Abbiamo ricevuto domenica scorsa la sua lettera che ci ha fatto avvertire la passione e la cura con la quale si appresta a venire tra noi. In questi giorni di preparazione sarà nostra cura tenere forte e aperto il legame nella comunione con la preghiera. Qua a Lucca e in tutta la diocesi cercheremo di esprimere quanto ci ha chiesto nel messaggio che ci ha inviato: accordare i nostri passi, condividere la gioia della Fede nell’obbedienza - come ci ricorda la lettura degli Atti degli Apostoli di questa domenica – all’agire di Dio, trovare la forza e l’impegno per scorgere insieme quel nuovo che il Signore sempre semina, e con la forza dello Spirito e da lei guidati, farlo crescere per il bene della Chiesa e della società nella quale siamo inseriti.

Attendiamo, con gioia cristiana, di poterci guardare meglio negli occhi e nel cuore per intraprendere, sul tracciato già aperto dal Vescovo Italo come lei ci ha già indicato, un cammino di vita, di bellezza, di impegno missionario della nostra Chiesa di Lucca per la vita e la pace di tutti. Siamo contenti di tutto questo, siamo contenti di poter condividere con il nostro nuovo Arcivescovo Paolo il pane della Parola e dell’Eucarestia per poi ritrovarci tutti insieme e fare festa, dalla quale nessuno è escluso, festa che nella cordialità e nella condivisione anticipa la Festa continua del Regno.

Caro vescovo Paolo, la sua nuova Chiesa, espressione nella storia della Chiesa di Cristo pellegrina nel mondo, aspetta l’incontro con il suo Pastore che viene come pellegrino e chiede di essere accolto come tale: faremo del nostro meglio consapevoli dei limiti e della fatica che ci accompagnano ma anche della storia e della generosità che da sempre ha segnato il cammino del popolo di Dio che è in Lucca. Il Volto Santo, icona della nostra Chiesa e della nostra vicenda civile e umana, anche lui giunto come pellegrino a Lucca, illumini gli ultimi giorni del cammino verso di noi ma soprattutto “faccia risplendere il suo volto su di te, che ti dia pace”.

In attesa dell’incontro, un cordialissimo saluto.

Monsignor Michelangelo Giannotti

Vicario Generale