lunedì, 13 maggio 2019, 14:14

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera inviataci da un lettore che, dopo tanti anni di astinenza dal voto, tornerà a votare perché schifato dalla dittatura del Pensiero Unico:

Buongiorno direttore,

Ma in che mondo viviamo? Sicuramente un mondo alla rovescia!

Abbiamo sentito ieri su tutti i notiziari il gesto “Eroico” del tesoriere del Papa, già questo nome la dice tutta, che si cala nel buio dei “tombini di Roma” con grande coraggio, per riallacciare la corrente ad un edificio “Occupato” dopo che questi occupanti “non pagavano” le bollette per circa € 300.000,00.

Poi leggo stamani articoli sulle testate, della sfida di questo “Reo” a Salvini come se quest’ultimo fosse il responsabile della povertà di questo paese e di tutti i reati che vi vengono commessi, al limite la responsabilità potrebbe essere della Sindaca Raggi…ma mi sembra veramente assurdo anche questo!

Ho voluto virgolettare alcune parole perché sono sicuramente la chiave per poter capire come le notizie in Italia vengono travisate sempre per la campagna politica di sinistra.

Partiamo da “Eroico”, tanto per iniziare sono nel settore elettrico da 40 anni, e non ho mai visto contatori della Luce nei tombini, semmai al piano terra, andrebbe contro le regole del buon senso oltre che quelle imposte dalle normative vigenti da anni!!!

Poi stiamo parlando di edificio “Occupato” secondo reato dopo quello di “riallaccio abusivo e rottura dei sigilli”

Ma non basta gli “occupanti” non hanno mai pagato le bollette ed hanno accumulato, si dice, circa 300 mila euro di debito verso l’ente gestore, terzo reato.

Ora, di questi reati purtroppo ce ne sicuramente molti in Italia e nella maggior parte dei casi lo sono a causa della povertà, ma quello che stupisce è come la Stampa trasformi dei reati punibili penalmente come dei gesti eroici, solo per poter manipolare il pensiero delle persone nella direzione voluta.

Peccato che questa direzione sia sempre la stessa, buonismo e rassegnazione, naturalmente a spese dei cittadini Italiani e a favore solo di una certa parte politica che se ne “ciba” per sopravvivere.

Questa vicenda secondo me è molto educativa, pensate a tutto questo “rumore” che ha fatto, ma non bastava che il Vaticano facesse un bonifico per pagare le bollette?

Ma questa seconda ipotesi non avrebbe fatto notizia e avrebbe tolto denaro alle casse dello IOR, invece che da quelle dei cittadini!!!

Come si dice dalle nostre parti “E’ facile fare il f..... con il c... degli altri….”

Sono più di trenta anni che i giornali, le Tv e i politici sinistrorsi usano il nostro “C...” per sopravvivere, spero che alle Europee gli Italiani li spazzino via come cercherò di fare io andando a votare dopo 15 anni che non lo facevo, per rassegnazione.

Matteo questi “Rossi” falli “Neri” !!!