Rubriche : il biscaro sciolto



Menesini imperatore, gli altri tutti da rifondà...

mercoledì, 29 maggio 2019, 15:25

Le elezioni sono ormai un ricordo, fanno parte del passato. Chi ha dato, ha dato, chi ha avuto, ha avuto. C’è chi oggi festeggia a colpi di champagna e c’è chi invece, battendosi il petto, si lecca le ferite. Oggi finalmente si può ragionare liberamente senza incorrere nel rischio di violare qualche legge sulla parità di trattamento, rischiando di far incazzare qualcuno, anziché qualcun altro. Ho taciuto in questi giorni proprio per non urtare la sensibilità dei concorrenti, conoscendomi avrei sparato qualche biscarata, Sarebbe stato meglio chetassi, e così ho fatto.

Allora, a risultato ottenuto, du’ discorsi mi garberebbe proprio farli, così senza peli sulla lingua, come mi garba fa’, ogni volta che si presenta l’occasione giusta.

In primo luogo tanto di cappello al Menesino, ha stravinto per la seconda volta al primo turno, senza se e senza ma. E’ il vero imperatore di Capannori, il dominatore incontrastato. Oggi ancor di più legittimato a fare come gli pare. Ha saputo convincere i capannorotti, anche quelli che forse, qualche mese fa, gli avrebbero remato volentieri contro. E’ riuscito a rimetterli tutti in riga e grazie forse anche ad una caterva di piccoli lavori sul territorio li ha zittiti tutti. In cinque anni ha usato sapientemente il bastone e la carota (più bastone che carota) ed oggi più che mai è padrone sul campo.

Per parlà ancora del Menesino, un altro dato che balza agli occhi è che oggi, il potente sindaco di Capannori, capoccion lo è ancora di più nel su’ partito. Avevano provato a metterlo in un angolo. La sua posizione da “salviamo capra e cavoli” sulla viabilità, gli aveva scaricato addosso le ire dei capibastone del Pd, ostinati ad andare avanti sulla grande viabilità della piana. Oggi Menesino è più forte anche nel suo partito, anche se penso che sugli assi, vista la legge, a mio modesto parere potrà far poco e i capannorotti dovranno ingollare il rospo.

Altro discorso a biscaro che mi tocca fa’, è quello sul centrodestra e cinque stelle. Da incubo. Che Menesino aveva una marcia in più, era immaginabile, ma che la sua opposizione fosse così alle basse... Il centrodestra deve rifondarsi e comincià a fa qualcosa, senza aspettare febbraio 2024 per buttà un nome nella mischia, per rimediare solo queste figurette. Eppure gli errori nella vita dovrebbero insegnare qualcosa, ma evidentemente nella destra capannorotta, en duri come delle pigne verdi. Gente di memoria corta, le cazzate fatte se le dimentican facilmente e appena dimenticate, son belli pronti a ricominciare a farle ... le cazzate !

Sul quarto incomodo cosa si pole dì. Su quel Boschi, meglio stendere un velo pietoso e chiuderla lì.

Sai quanto ci sarebbe da rimuginare sulle elezioni? Ad esempio bada quel che è successo a Tassignano. Cinque anni fa erano tutti imbufaliti perché Menesino gli aveva chiuso la scuola. Bada lavori, incazzati come bestie improvvisamente i bambini tutti a Lunata. Poi arrivano i sottopassi ferroviari, e giù dai altre proteste. Fallisce anche l’aeroporto e i militari ci costruiscono un tendone, che rompe un po’ le palle. Ancora proteste. Infine ecco la bretella, che attraverserà il paese per collegare l’asse nord-sud al frizzone. Altra incazzatura. E poi. Come niente, stra-rivince Menesino anche a Tassignan, che qui è chiaro ha usato tanto bastone perché la carota l’aveva già fatta mangià a qualcun altro. Il dittatore funzione, macché chiacchere e chiacchere, si deve tirà a dritto e tutti zitti.

Altra riflession, concedetemela, sulla Lega. E’ arrivo Salvini ad arringà le folle. E c’è riuscito perché a vedello c’era grimo di gente. A tirato tutti alla grande e il su’ partito ha segnato oltre il 40 % a Capannori per le europee. Poi, come d’incanto, dimezza i voti alle comunali. Persi nello stesso giorno, alla stessa ora, negli stessi seggi, circa seimila voti, mia noccioline. Mia una decina... seimila. Da non crederci. ma la domanda è impossibile non farsela: ma a Capannori la Lega esiste oppure anche qui, è solo e soltanto Salvini. E’ proprio così, i leghisti capannorotti e chi li guida, pare proprio che sian tutti dei raccattati. Sembra che c’en, ma poi di fatto dov’en? Han voto tutti Lega e poi cambiando colore della scheda han voto Menesino. Da un credecci. Sarebbe come andà alla messa e appena usciti comincia a smoccola come un turco.

Una riga, per chiude, la merita anche chi l’altra volta, si è candidato da una parte ed è stato sonoramente trombato. Passati cinque anni, ha ritento la fortuna. Saltando a piè pari il fosso, quest’anno ha tento di ributtassi nella mischia, ma dalla parte bona, quella dei vincitori. Macché. Niente da fare, un’altra sonora trombata. Forse sarà meglio attacca le scarpe al chiodo e buttassi a pescà le bodde ai laghetti a Lambari?

Ma di discorsi su come è andata, chi ha goduto e chi è resto bastonato, ce ne sarebbe da fanne mille. Ma per ora è meglio chiuderla lì. Ci sarà tempo in futuro per tornacci sopra. Anco il Menesino c’è torno sopra. ci s’è sdraiato bello comodo e nessuno è alla sua altezza, capace di danni il minimo fastidio.