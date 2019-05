Rubriche : parliamo di... fisco



Mini condono: scadenza al 31 maggio (salvo proroghe…)

domenica, 19 maggio 2019, 21:44

di nicola nottoli

Il 31 maggio è una data decisiva per il perfezionamento della regolarizzazione delle violazioni formali, per la definizione agevolata delle liti fiscali e per la definizione Agevolata dei processi verbali di constatazione.

Il contribuente che abbia commesso irregolarità, infrazioni e inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, irrilevanti sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF/IRES), dell’IVA e dell’IRAP e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 24 ottobre 2018, incluse quelle già finite in un processo verbale di constatazione e contestate all’interessato potrà regolarizzare la propria posizione pagando un importo pari al valore della controversia, cioè il tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato.

Per le controversie relative solo all’irrogazione di sanzioni, il valore è costituito dalla loro somma. Dalla definizione agevolata relativa alle violazioni formali, sono escluse quelle che, alla data di entrata in vigore della norma (19 dicembre 2018), sono già confluite in atti divenuti definitivi, nonché gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria (cosiddetta “voluntary disclosure”).

La sanatoria si perfeziona con il pagamento di 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni. Il versamento va eseguito in due rate di pari importo, rispettivamente entro il 31 maggio 2019 ed il 2 marzo 2020. Il contribuente può inoltre chiudere le liti fiscali pendenti in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi (avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione) e per le quali il ricorso in primo grado è stato notificato entro il 24 ottobre 2018 e per cui il processo non si è concluso con pronuncia definitiva al momento di presentare la domanda di definizione. La richiesta di definizione può essere formulata da chi ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o da chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione. La procedura riguarda tutte le controversie tributarie pendenti in ogni stato e grado del giudizio, incluse quelle in Cassazione e quelle oggetto di rinvio da parte di quest’ultima. Attenzione: non sono definibili le liti concernenti, anche solo in parte, le risorse proprie della UE (come i dazi doganali), l’IVA all’importazione e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.

Ai fini della regolarizzazione, deve essere pagato:

il 90%, in caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado; il 40%, se nell’unica pronuncia depositata al 24 ottobre 2018 c’è stato giudizio favorevole al contribuente; il 15%, se l’ultima pronuncia depositata al 24 ottobre 2018 è di secondo grado e favorevole al contribuente; il 5%, se al 19 dicembre 2018 la controversia pende innanzi alla Corte di Cassazione e in tutti i precedenti gradi di giudizio è risultata soccombente l’Agenzia delle entrate.

La definizione agevolata delle liti fiscali si perfeziona con la presentazione di una specifica domanda per ciascun atto impugnato e versamento distinto degli importi dovuti o della prima rata, senza possibilità di compensazione da effettuarsi entro il 31 maggio 2019. Per quanto riguarda il versamento, dalla somma complessiva bisogna scomputare le eventuali somme versate in pendenza di giudizio. Gli eventuali importi versati in più non saranno comunque rimborsati. Se la cifra dovuta per la definizione supera i 1.000 euro, si può scegliere di pagare a rate, fino ad un massimo di 20 quote trimestrali, con scadenze fissate al 31 agosto, al 30 novembre, al 28 febbraio e al 31 maggio, e con applicazione degli interessi legali, calcolati a partire dal 1° giugno 2019. Se non ci sono importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda. Qualora la richiesta di definizione non sia accettata, il diniego dovrà essere notificato entro il 31 luglio 2020; il rifiuto potrà essere impugnato nei successivi sessanta giorni.

Intanto è dietro l’angolo la riapertura dei termini per la rottamazione ter e per il saldo e stralcio…..

