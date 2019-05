"No agli attacchi senza senso a Salvini"

Altri articoli in Rubriche

lunedì, 6 maggio 2019, 16:34

Tutte le donne amano i regali, soprattutto quelli che vengono fatti in maniera inaspettata e che sono in grado di emozionare. Tuttavia, per fare veramente breccia, è bene tenere conto che ci sono dei doni che tutte le donne vorrebbero ricevere almeno una volta della vita

domenica, 5 maggio 2019, 16:06

Dal 1° gennaio 2020 tutti i soggetti esercenti commercio al minuto e attività equiparate dovranno trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi giornalieri tramite i registratori telematici. Tale obbligo è anticipato al 1° luglio 2019 per i soggetti con volume d’affari superiore a 400 mila euro

sabato, 4 maggio 2019, 19:22

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questo intervento del consigliere comunale 5Stelle Massimiliano Bindocci a proposito del consiglio comunale straordinario durante il quale ben 50 persone interverranno per dire quali siano le migliori idee per lo sviluppo della città

sabato, 4 maggio 2019, 12:50

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera aperta del vicario generale, monsignor Michelangelo Giannotti, in risposta al vescovo Paolo

venerdì, 3 maggio 2019, 20:54

Fa sempre molto discutere il modo in cui, a seconda dei punti di vista, viene concepito il gioco d’azzardo, soprattutto quello online. E’ interessante notare come dal punto di vista etico, le varie giurisdizioni mondiali abbiano preso posizione e deciso “se” e “come” normare questo variegato settore

venerdì, 3 maggio 2019, 09:54

La lotteria Win for life, in concessione a Sisal, è un gioco sempre più gettonato tra i giocatori italiani, e crediamo per il singolare premio che viene messo in palio ad ogni estrazione