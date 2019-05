Rubriche



Online gambling: stesso gioco, diverse regole

venerdì, 3 maggio 2019, 20:54

Fa sempre molto discutere il modo in cui, a seconda dei punti di vista, viene concepito il gioco d’azzardo, soprattutto quello online. E’ interessante notare come dal punto di vista etico, le varie giurisdizioni mondiali abbiano preso posizione e deciso “se” e “come” normare questo variegato settore.

“Nel vecchio continente la situazione è alquanto disomogenea, e anche se le istituzioni dell’UE spingono per la regolamentazione del gioco d'azzardo online, non tutti i paesi l'hanno ad oggi applicata”, queste le parole con cui Casino21 riassume l’actual europeo.

La Spagna è uno dei paesi che ha recepito tale raccomandazione avendo di recente legalizzato il gioco online. L’iter che ha portato alla regolamentazione del settore è stato lento e travagliato, il risultato finale è comunque soddisfacente anche se giunto parecchio in ritardo rispetto a paesi come l’Italia che è da tutti considerata un esempio positivo da imitare.

In Francia invece, i giochi online da casinò rimangono illegali nonostante le recenti pressioni affinché venga avanzata una proposta di legge in tal senso. Sono invece regolamentati e quindi legali il poker online, le scommesse sportive e quelle ippiche. Anche in Francia esiste un autorità garante, che detta le regole del gioco e ne controlla la loro applicazione ( l’ ARJEL ), esattamente come l’AAMS in Italia.

In Germania la situazione è in una fase di stallo: a livello stato federale il gioco online è considerato illegale dal 2008 con l’eccezione di un land, nell’estremo nord, lo Schleswig-Holstein, che ha invece legalizzato i casinò online. Si ritiene che questo caso possa fare da apripista per una legalizzazione a livello nazionale anche se per il momento i tempi non sembrano ancora maturi stante un’accesa discussione a livello politico.

La Gran Bretagna, come si sa, è considerata la patria mondiale del gioco d’azzardo. Qui è infatti diffusamente regolamentato e legalizzato. Dal Regno Unito provengono anche i bookmaker più antichi e moltissimi operatori di gioco nei vari segmenti, Casino Poker Bingo e Skill Games.

Molto più complicata è la situazione Statunitense dove ai cittadini USA è assolutamente vietato avvicinarsi al gioco d’azzardo, salve le eccellenti eccezioni di Las Vegas ed Atlantic City. Il blocco totale per gli operatori del gioco online è avvenuto addirittura nel 2006, quando venne approvata una legge che proibì i trasferimenti di denaro verso gli operatori online che causò la chiusura di diversi grandi operatori del settore.